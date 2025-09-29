Advertisement
महतारी एक्सप्रेस की आड़ में महाराष्ट्र से हो रही थी शराब तस्करी, GPS को चकमा दे रचा गया था प्लान, ऐसे खुली पोल

CG News: छत्तीसगढ़ में महतारी एक्सप्रेस के तहत इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी का प्रयोग अवैध शराब तस्करी के लिए किया गया. पुलिस ने करीब 16 पेटी अवैध शराब जब्त की है. आरोपी जीपीएस मॉनिटरिंग को चकमा देकर बड़ा स्कैम कर रहे थे.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:48 PM IST
Mahatari Express liquor smuggling Maharashtra: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग किया गया है. यहाँ गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए चलाई जाने वाली महतारी एक्सप्रेस का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था. मुंबई से लाई गई शराब को अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ में सप्लाई किया जा रहा था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ₹53,000 की शराब और बोलेरो गाड़ी जब्त की है.

महतारी एक्सप्रेस बनी शराब तस्करी का जरिया
एक तरफ सरकार जहाँ अपनी जनता को सुविधाओं से परिपूर्ण करने में लगी है, वहीं कुछ भ्रष्टाचारी इन सुविधाओं से अपना फायदा देखते हैं. छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. यहाँ महतारी एक्सप्रेस की आड़ में शराब तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था. छुरिया थाना पुलिस ने ग्राम पैरी टोला के पास चेकिंग के दौरान जब संदिग्ध वाहन रोका तो उसमें से महाराष्ट्र की 16 पेटी देसी शराब बरामद की गई.

जीपीएस मॉनिटरिंग के बावजूद धांधली
महतारी एक्सप्रेस के तहत जिस कार का इस्तेमाल किया गया, उसमें पहले से ही जीपीएस इंस्टॉल है. इसके तहत महतारी एक्सप्रेस पोर्टल पर गाड़ी के लाइव लोकेशन का पता चलता है. जरा सोचिए, ऐसे आधुनिक सिस्टम के होने के बावजूद अगर गाड़ी सीमा पार दूसरे राज्य में प्रवेश कर रही थी तो फर्ज़ीवाड़ा किस स्तर तक किया जा रहा था.

पुलिस ने लिया एक्शन
पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शासकीय वाहन को भी जब्त कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) और 36 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि शासकीय योजनाओं के दुरुपयोग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिन वाहनों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के हित में किया जाता है, वे शराब तस्करों तक कैसे पहुँचे? रिपोर्ट: किशोर शिल्लेदार, ZEE मीडिया राजनादगांव

रिपोर्ट: किशोर शिल्लेदार, ZEE मीडिया राजनादगांव

