महतारी एक्सप्रेस की आड़ में महाराष्ट्र से हो रही थी शराब तस्करी, GPS को चकमा दे रचा गया था प्लान, ऐसे खुली पोल

Mahatari Express liquor smuggling Maharashtra: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग किया गया है. यहाँ गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए चलाई जाने वाली महतारी एक्सप्रेस का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था. मुंबई से लाई गई शराब को अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ में सप्लाई किया जा रहा था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ₹53,000 की शराब और बोलेरो गाड़ी जब्त की है.

महतारी एक्सप्रेस बनी शराब तस्करी का जरिया

एक तरफ सरकार जहाँ अपनी जनता को सुविधाओं से परिपूर्ण करने में लगी है, वहीं कुछ भ्रष्टाचारी इन सुविधाओं से अपना फायदा देखते हैं. छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. यहाँ महतारी एक्सप्रेस की आड़ में शराब तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था. छुरिया थाना पुलिस ने ग्राम पैरी टोला के पास चेकिंग के दौरान जब संदिग्ध वाहन रोका तो उसमें से महाराष्ट्र की 16 पेटी देसी शराब बरामद की गई.

जीपीएस मॉनिटरिंग के बावजूद धांधली

महतारी एक्सप्रेस के तहत जिस कार का इस्तेमाल किया गया, उसमें पहले से ही जीपीएस इंस्टॉल है. इसके तहत महतारी एक्सप्रेस पोर्टल पर गाड़ी के लाइव लोकेशन का पता चलता है. जरा सोचिए, ऐसे आधुनिक सिस्टम के होने के बावजूद अगर गाड़ी सीमा पार दूसरे राज्य में प्रवेश कर रही थी तो फर्ज़ीवाड़ा किस स्तर तक किया जा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने लिया एक्शन

पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शासकीय वाहन को भी जब्त कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) और 36 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि शासकीय योजनाओं के दुरुपयोग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिन वाहनों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के हित में किया जाता है, वे शराब तस्करों तक कैसे पहुँचे? रिपोर्ट: किशोर शिल्लेदार, ZEE मीडिया राजनादगांव

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. राजनांदगांव की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.