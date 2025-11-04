Bilaspur Train Accident LIVE: बिलासपुर में भीषण रेल हादसा, मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 1 से 5 लाख की मदद

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में लालखदान के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आमने-सामने से टकरा गई है. जिससे चार लोगों की मौत और 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. फिलहाल रेलवे प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है.
Bilaspur Train Accident Live Update: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. बताया जा रहा है कि लालखदान के पास हावड़ा रूट पर चल रही कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कई डिब्बे पटरी से उतर गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मिली जानकारी के मुताबिक, इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत और 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है.
हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन रोकी गई
बिलासपुर ट्रेन हादसा के चलते विशाखापट्टनम से अमृतसर जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर रोका गया है. इसके अलावा, हावड़ा से मुंबई जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस भी रायगढ़ में रोगी गई है. इसके चलते ट्रेन में सवार यात्री काफी परेशान नजर आ रहे हैं.
मृतकों के परिजनों को 10 लाख की मदद
बिलासपुर रेल हादसे के बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने राहत और सहायता की घोषणा की है. रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा जा रहा है. साथ ही, घटना की विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) स्तर पर कराई जाएगी.
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि लालखदान स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर की खबर बेहद पीड़ादायक है. बघेल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में करीब 10 यात्रियों की मौत की आशंका है और कई गंभीर रूप से घायल हैं. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बिलासपुर के लाल खदान रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के टकराने की भीषण दुर्घटना का पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ.
प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में 10 यात्रियों की अकाल मृत्यु की आशंका जताई जा रही है और कई यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली…
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 4, 2025
घटना स्थल पहुंचे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उनके साथ बिलासपुर मंडल के रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल भी मौजूद हैं. दोनों अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की और मौके पर मौजूद टीमों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि घायलों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके.
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी
रेलवे की ओर से मिली आधिकारिक जानकारी दी गई है. बिलासपुर स्टेशन के पास शाम करीब 4 बजे एक मेमू ट्रेन का डिब्बा मालगाड़ी से टकरा गया. इस हादसे में दो लोग घायल हुए हैं. रेलवे ने घायलों के इलाज के लिए तुरंत सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं और राहत कार्य के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
सीएम ने वीडियो कॉल पर ली जानकारी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर रेल हादसे पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल से वीडियो कॉल के ज़रिए स्थिति की जानकारी ली. कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को राहत और बचाव कार्य की ताजा जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद हैं और घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में तेजी लाने और घायलों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए.
Bilaspur Train Accident: हेल्पलाइन नंबर जारी
हादसे के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने राहत-बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. यात्रियों और परिजनों की सहायता के लिए आपात हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि वे तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकें.
आपातकालीन संपर्क:
बिलासपुर – 7777857335, 7869953330
चांपा – 8085956528
रायगढ़ – 9752485600
पेंड्रा रोड – 8294730162
कोरबा – 7869953330