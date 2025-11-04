Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2988360
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Bilaspur Train Accident LIVE: बिलासपुर में भीषण रेल हादसा, मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 1 से 5 लाख की मदद

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में लालखदान के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आमने-सामने से टकरा गई है. जिससे चार लोगों की मौत और 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. फिलहाल रेलवे प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर ट्रेन हादसा
बिलासपुर ट्रेन हादसा
LIVE Blog

Bilaspur Train Accident Live Update: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. बताया जा रहा है कि लालखदान के पास हावड़ा रूट पर चल रही कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कई डिब्बे पटरी से उतर गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मिली जानकारी के मुताबिक, इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत और 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. 

Add Zee News as a Preferred Source
04 November 2025
18:31 PM

हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन रोकी गई 
बिलासपुर ट्रेन हादसा के चलते विशाखापट्टनम से अमृतसर जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर रोका गया है. इसके अलावा, हावड़ा से मुंबई जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस भी रायगढ़ में रोगी गई है. इसके चलते ट्रेन में सवार यात्री काफी परेशान नजर आ रहे हैं. 

18:26 PM

मृतकों के परिजनों को 10 लाख की मदद
बिलासपुर रेल हादसे के बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने राहत और सहायता की घोषणा की है. रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा जा रहा है. साथ ही, घटना की विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) स्तर पर कराई जाएगी.

18:22 PM

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि लालखदान स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर की खबर बेहद पीड़ादायक है. बघेल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में करीब 10 यात्रियों की मौत की आशंका है और कई गंभीर रूप से घायल हैं. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

18:19 PM

घटना स्थल पहुंचे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उनके साथ बिलासपुर मंडल के रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल भी मौजूद हैं. दोनों अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की और मौके पर मौजूद टीमों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि घायलों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके.

17:59 PM

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी
रेलवे की ओर से मिली आधिकारिक जानकारी दी गई है. बिलासपुर स्टेशन के पास शाम करीब 4 बजे एक मेमू ट्रेन का डिब्बा मालगाड़ी से टकरा गया. इस हादसे में दो लोग घायल हुए हैं. रेलवे ने घायलों के इलाज के लिए तुरंत सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं और राहत कार्य के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

17:54 PM

सीएम ने वीडियो कॉल पर ली जानकारी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर रेल हादसे पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल से वीडियो कॉल के ज़रिए स्थिति की जानकारी ली. कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को राहत और बचाव कार्य की ताजा जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद हैं और घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में तेजी लाने और घायलों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए.

17:49 PM

Bilaspur Train Accident: हेल्पलाइन नंबर जारी
हादसे के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने राहत-बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. यात्रियों और परिजनों की सहायता के लिए आपात हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि वे तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकें.

आपातकालीन संपर्क:
बिलासपुर – 7777857335, 7869953330
चांपा – 8085956528
रायगढ़ – 9752485600
पेंड्रा रोड – 8294730162
कोरबा – 7869953330

TAGS

Bilaspur News

Trending news

Mohan Yadav
'जान की बाजी लगाने को तैयार हूं...' सीएम मोहन यादव को रोकने विपक्ष ने की बड़ी साजिश
Bilaspur News
Bilaspur Train Accident LIVE: बिलासपुर में भीषण रेल हादसा, मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 1 से 5 लाख की मदद
Guru Nanak Jayanti
MP: 5 नवंबर को छुट्टी, क्या बैंकों में नहीं होंगे काम; जानें क्या-क्या रहेगा बंद
Indian railways
टिकट बुक, सीट कन्फर्म लेकिन...संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रेलवे की बड़ी लापरवाही!
Bilaspur News
बिलासपुर में भयंकर ट्रेन हादसा, सामने से टकराई पैसेंजर और मालगाड़ी, 4 की मौत
mp ai bus
एमपी में महंगे किराए से मिलेगी मुक्ति! इन 7 शहरों में दौड़ेंगी AI से लैस बसें
shah bano
हक की रिलीज पर तलवार! 40 साल पहले SC ने शाहबानो केस में क्या दिया था फैसला? मची हलचल
mp ration scam
एमपी में भूतों को मिल रहा फ्री राशन! 390 दुकानों पर 16 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला
Indore High Court
रिलीज से 4 दिन पहले इमरान-यामी की फिल्म 'हक' पर रोक की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामला
Madhya Pradesh
Explainer: गेहूं-धान की खरीदी केंद्र करे या राज्य, किसानों का किसमें ज्यादा फायदा?