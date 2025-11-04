Bilaspur Train Accident LIVE: बिलासपुर में भीषण रेल हादसा, मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 1 से 5 लाख की मदद

Bilaspur Train Accident Live Update: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. बताया जा रहा है कि लालखदान के पास हावड़ा रूट पर चल रही कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कई डिब्बे पटरी से उतर गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मिली जानकारी के मुताबिक, इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत और 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है.

Add Zee News as a Preferred Source