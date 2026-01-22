LIVE: रायपुर में सजा ZEE MP-CG का सबसे बड़ा मंच, Emerging Chhattisgarh में प्रदेश के रोडमैप पर मंथन, यहां जानिए हर अपडेट

Emerging Chhattisgarh Zee MPCG Live: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ZEE MP-CG की ओर से Emerging Chhattisgarh का सबसे बड़ा मंच सजाया गया है. इस मंच पर प्रदेश से जुड़े हर उस गंभीर मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो रही है, जो सीधे तौर पर जनता के सरोकार से जुड़े हैं. इस Emerging Chhattisgarh कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के रोडमैप पर गहन मंथन किया जा रहा है. जहां पर विकास की दिशा और दशा से लेकर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के नए अवसर, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास जैसे अहम विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के मंच पर प्रदेश के बड़े नेता समेत अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपनी-अपनी बात रख रहे हैं.

