LIVE: रायपुर में सजा ZEE MP-CG का सबसे बड़ा मंच, Emerging Chhattisgarh में प्रदेश के रोडमैप पर मंथन, यहां जानिए हर अपडेट

ZEE MP-CG LIVE: राजधानी रायपुर में ZEE MP-CG का सबसे बड़ा कार्यक्रम Emerging Chhattisgarh का आयोजन किया जा रहा है. जहां पर प्रदेश के रोडमैप पर गहन मंथन किया जा रहा है. Emerging Chhattisgarh के मंच से विकास, शिक्षा, रोजगार, उद्योग समेत अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है.
Emerging Chhattisgarh Zee MPCG Live: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ZEE MP-CG की ओर से Emerging Chhattisgarh का सबसे बड़ा मंच सजाया गया है. इस मंच पर प्रदेश से जुड़े हर उस गंभीर मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो रही है, जो सीधे तौर पर जनता के सरोकार से जुड़े हैं. इस Emerging Chhattisgarh कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के रोडमैप पर गहन मंथन किया जा रहा है. जहां पर विकास की दिशा और दशा से लेकर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के नए अवसर, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास जैसे अहम विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के मंच पर प्रदेश के बड़े नेता समेत अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपनी-अपनी बात रख रहे हैं.
महतारी वंदन योजना पर क्या बोलीं मंत्री?
Emerging Chhattisgarh मंच पर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश की आधी आबादी की महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही हैं. वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की 10 फीसदी महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर खर्च कर रही हैं. 25-30 फीसदी महिलाएं शिक्षा, घरेलू खर्च पर कर रही हैं. इसके अलावा, 60 फीसदी महिलाएं अपने आने वाले भविष्य को लेकर खर्च कर रही हैं.
मंच पर बोले मंत्री खुशवंत साहेब
ZEE MP-CG के मंच Emerging Chhattisgarh पर प्रदेश के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री खुशवंत साहेब ने सामाजिक चेतना और समरसता से जुड़े मुद्दों पर बड़ी बातें कही. वहीं उन्होंने आगे बताया कि बीजेपी का युवाओं पर फोकस है. इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि 2 साल की सरकार के दौरान ही सीएम विष्णुदेव साय के कार्यकाल में तेजी से काम किया है. नौकरियों में पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार ने किया है.