ऑफिस से नहीं मिल रही छुट्टी, मां दंतेश्वरी के दर पहुंचा शख्स; दान पेटी में चिट्ठी डाल लगाई अर्जी

Danteshwari Mandir Dantewada: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित मां दंतेश्वरी का मंदिर देशभर में भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है. बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के इस धाम में दूर-दूर से भक्त आते हैं और दान करते हैं. इस साल भी जब मां के मंदिर में लगी 9 दान पेटियां खोली गईं तो उसमें से जमकर चढ़ावा निकला. बताया जा रहा है कि इस बार दंतेश्वरी मंदिर में कुल 19 लाख 44 हजार 483 रुपए का दान आया है. यह दान पेटियां 6 महीने के अंतर से खोली गई हैं, पिछली बार दान पेटियां जुलाई 2025 में खुली थी. जबकि अब इन्हें जनवरी में खोला गया. खास बात यह है कि दान पेटियों में दान के साथ-साथ जो अर्जियां निकली है वह भी अनोखी हैं.

ऑफिस से छुट्टी की मांगी मन्नत

दान में निकली अर्जियों में अनोखी मन्नत शामिल है. मंदिर के पुजारियों ने बताया कि भक्तों ने माता से नाम पत्र लिखकर अनेकों मन्नत मांगी है. एक भक्त ने तो अपने ऑफिस से छुट्टी की अर्जी लगाई थी. सरकारी नौकरी करने वाले शख्स ने अर्जी में लिखा कि उसे ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल रही है, जिससे वह लगातार परेशान है. इसलिए मां उसे छुट्टी दिलाए, इसलिए उसने अर्जी लगाई थी. इसके अलावा कई भक्तों ने परीक्षा में सफलता, रोजगार की तलाश, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निराकरण के साथ-साथ पारिवारिक सुख-शांति की अर्जियां भी लगाई थी. वहीं इस मंदिर में कई बड़े-बड़े राजनेता भी दर्शनों के लिए आ चुके हैं.

आभूषण भी निकले

दान पेटियों से पैसे के अलावा सोने-चांदी के आभूषण भी निकले हैं. जिनकी कीमत का भी आंकलन किया जा रहा है. बता दें कि मां दंतेश्वरी मंदिर में लगी दान पेटियों को निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ मंदिर समिति के सदस्यों और कर्मचारियों की भी होती है. ऐसे में सभी की मौजूदगी में इन पेटियों को खोला गया था, जिनमें बड़ी संख्या में पैसा और सोना चांदी निकला है. जिसमें चेन, पायल, हार, अंगूठी , सिक्के और अन्य चढ़ावे का सामान भी शामिल है. इस दान की राशि का इस्तेमाल मंदिर में चल रहे विकासकार्यों और मंदिर की व्यवस्थाओं में किया जाता है.



लाखों की संख्या में पहुंचते हैं भक्त

बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में बना मां दंतेश्वरी का मंदिर छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है. ये भक्तों की आराध्य देवी हैं, जहां हर साल मेला भी लगता है. इस मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. नवरात्रि के दौरान यहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, इसी दौरान मंदिर में जमकर दान होता है. वहीं दान में जो पैसा आता है वह मंदिर के बैंक अकांउट में जमा करवा दिया जाता है, इसलिए इस बार निकले दान की राशि को भी बैंक में जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

