चौथी कक्षा के पेपर में 'राम' नाम पर विवाद, कुत्ते के नाम के ऑप्शन में भगवान का नाम, VHP ने फूंका DEO का पुतला

School Exam Paper Controversy-छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शिक्षा विभाग की एक बड़ी और विवादस्पद लापरवाही सामने आई है. शासकीय प्राथमिक स्कूलों में आयोजित चौथी कक्षा की अंग्रेजी की अर्धवार्षिक परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न ने बवाल खड़ा कर दिया है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप लग रहा है. वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुत्ते के नाम की पहचान करने के लिए दिए गए विकल्पों में राम नाम शामिल किया गया था, जिसे लेकर हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला

7 जनवरी को कक्षा चौथी का इंग्लिश का पेपर था. पेपर में पहला ही सवाल पूछा गया था कि मोना के कुत्ते का नाम क्या है. इस सवाल के जवाब के लिए छात्रों को चार विकल्प दिए गए थे, जिनमें एक ऑप्शन राम भी था. कुत्ते के नाम के साथ भगवान राम का नाम विकल्प में आने की खबर जैसे ही फैली, जिले में हड़कंप मच गया.

सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन

इस घटना से विश्व हिंदू परिषद और बजंरग दल के कार्यकर्ता भड़क उठे. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की. हिंदू संगठनों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी का पुतला दहन किया. उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

DEO ने मांगी माफी

जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा तो जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे बचाव की मुद्रा में नजर आए. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हमने जो प्रश्नपत्र तैयार किया था, वह यह नहीं था. प्रिंटिंग के दौरान प्रश्नपत्र कैसे बदल गया, इसके लिए संबंधित वेंडर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है. उन्होंने कहा कि परीक्षा पत्रों की गोपनीयता के कारण यह मामला तब सामने आया जब परीक्षा केंद्र पर पेपर खोला गया. उन्होंने कहा कि विभाग का इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, अगर ऐसा हुआ तो हम माफी मांगते हैं.

तुरंत बदला गया ऑप्शन

विवाद सामने आते ही विभाग ने आनन-फानन में संबंधित विकल्प को प्रश्नपत्र से हटा दिया और उसकी जगह नया विकल्प शामिल किया गया. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों, इसके लिए परीक्षा प्रक्रिया और मैन्यूस्क्रिप्ट की जांच को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा.

