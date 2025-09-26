1 साल बाद खुला मर्डर मिस्ट्री का राज, पत्नी, प्रेमी सहित 5 गिरफ्तार, DNA टेस्ट के लिए कब्र से निकाला गया था शव

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हत्या के मामले का एक साल बाद खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. युवक की हत्या उसकी पत्नी, उसके प्रेमी और परिवार के सदस्यों ने मिलकर पति की हत्या की थी. युवक की हत्या के मामले में पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में बुधवार को डीएनए टेस्ट के लिए शव को कब्र से निकालकर परिजनों को सौंपा था.

भागकर की थी लव मैरिज

जानकारी के अनुसार, लवली सिंह और आकाश सिंह ने भाग कर शादी की थी. इस वजह से युवती के परिजन नाराज थे. लेकिन युवती की एक्स बॉयफ्रेंड अभिनव सिंह युवती के घर का खर्च उठाता था. युवती के परिजनों और एक्स बॉयफ्रेंड ने दोनों को घर बुलाया और विवाद के बाद उन्होंने आकाश की हत्या कर दी और शव को महासमुंद में फेंक दिया था.

पिछले साल मिला था शव

29 सितंबर 2024 को घोड़ारी स्थित एक तालाब में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला था. पीएम रिपोर्ट में एक युवक के सिर पर किसी ठोस वस्तु से चोट के निशान पाए गए थे. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. लेकिन पहचान नहीं होने के कारण शव को दफना दिया गया था. जांच के दौरान सिटी कोतवाली पुलिस को रायपुर के खम्हारडीह में 5 जनवरी 2025 को दर्ज एक गुमशुदगी रिपोर्ट का पता चला.

कब्र से बाहर निकाला शव

क्राइम डेटा एनालिसिस से शव का हुलिया गुमशुदा आकाश से मिलता-जुलता पाया गया. रायपुर पुलिस के समन्वय से 24 सितंबर 2025 को कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया. शव के डीएनए टेस्ट और पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. रिपोर्ट में हत्या का राज खुला. मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आकाश का संबंध लवली सिंह से था. लवली पहले से ही अभिनव के साथ पांच साल से लिव-इन रिलेशनशिप में थी. आकाश और अभिनव दोस्त थे, फिर भी आकाश और लवली की नजदीकियां बढ़ी.

घर बुलाकर की हत्या

25 सितंबर 2024 को लवली के पिता ने दोनों को अभिनव के घर बुलाया. वहां इनके बीच विवाद हुआ और अभिनव, लवली के पिता अभिलाख और भाई गौरव, वीरू ने आकाश को पीट-पीटकर मार डाला. हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया. लवली ने आकाश का सामान समेटा और पिता, भाइयों के साथ यूपी के जालौन चली गई. लवली सोशल मीडिया पर आकाश के साथ तस्वीरें डालती रही ताकि किसी को शक न हो. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है.

