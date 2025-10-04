Mahatari Vandan Yojana 20th Kist: महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी, जानिए कैसे करें चेक पैसा

How to Check Mahatari Vandan Yojana Kist: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है. दरअसल, देश के गृहमंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में बस्तर दशहरा एवं मुरिया दरबार के मौके पर जारी की है. प्रदेश में महतारी वंदन योजना की 64,94,768 लाभार्थी महिलाओं के खाते में 606 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई है.

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त औ स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत 1 मार्च 2024 को की थी. इस योजना के तहत प्रदेश की 21 वर्ष से अधिक की आयु की सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ताकि वे न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर सकें, बल्क समाज में आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथा जीवन यापन कर सकें.

जानिए कैसे चेक करें ?

1. आधिकारिक पोर्टल mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाएं.

2. लाभार्थी महतारी वंदन योजना मोबाइल ऐप पर भी चेक कर सकते हैं.

3. होमपेज पर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' पर क्लिक करें.

4. इसके बाद अपना आवेदन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करें.

5. कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें. स्क्रीन पर भुगतान की स्थिति दिख जाएगी.

