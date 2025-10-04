Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2947576
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Mahatari Vandan Yojana 20th Kist: महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी, जानिए कैसे करें चेक पैसा

Mahatari Vandan Yojana 20th Installment: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है. प्रदेश की 64,94,768 महिलाओं के खाते में  606 करोड़ 94 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं. आइए आपको बताते हैं, कि 20वीं किस्त का पैसा कैसे चेक करें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी
महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी

How to Check Mahatari Vandan Yojana Kist: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है. दरअसल, देश के गृहमंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में बस्तर दशहरा एवं मुरिया दरबार के मौके पर जारी की है. प्रदेश में महतारी वंदन योजना की 64,94,768 लाभार्थी महिलाओं के खाते में  606 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई है. 

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त औ स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत 1 मार्च 2024 को की थी. इस योजना के तहत प्रदेश की 21 वर्ष से अधिक की आयु की सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ताकि वे न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर सकें, बल्क समाज में आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथा जीवन यापन कर सकें. 

जानिए कैसे चेक करें ?
1. आधिकारिक पोर्टल mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाएं.
2. लाभार्थी महतारी वंदन योजना मोबाइल ऐप पर भी चेक कर सकते हैं. 
3. होमपेज पर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' पर क्लिक करें. 
4. इसके बाद अपना आवेदन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करें. 
5. कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें. स्क्रीन पर भुगतान की स्थिति दिख जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "जगदलपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mahatari vandan yojana 20th installmentMahatari Vandan Yojana

Trending news

mahatari vandan yojana 20th installment
महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी, जानिए कैसे करें चेक पैसा
ujjain news
फर्जी महिला डॉक्टर की लापरवाही, इलाज से नवजात की मौत, पहले भी हो चुकी है शिकायत
Vishnu Deo Sai
गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलकर बनाएंगे विकसित छत्तीसगढ़, CM साय ने की बड़ी घोषणा
bilaspur news crime
मंदिर के पास पेशाब करने से भड़का आक्रोश, बिलासपुर में देर रात मचा बवाल
chhatarpur news
एमपी में ड्रोन चोरों ने उड़ाई ग्रामीणों की नींद, रात में चारों तरफ लगा रहे पहरा
sheopur news
वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए नकली पुलिसकर्मी,सफेद बोलेरो का टशन पड़ा भारी,लग गई लंका
narsinghpur news
न लाल कपड़ा...न चाकू, ऐसे काटा था खुद का गुप्तांग, पुलिस के सामने गढ़ी झूठी कहानी
dewas news
मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला... प्रेमी ने गर्लफ्रेंड की ड्रम में डुबोकर की हत्या
Mohan Bhagwat
एमपी दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, जानिए कहां-किस कार्यक्रम में होंगे शामिल
aiims bhopal
चुटकियों में खत्म होगा कमर दर्द! भोपाल एम्स में इन बीमारियों से भी मिलेगा छुटकारा
;