महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन की सामने आई तारीख? इस दिन से हो सकते हैं नए आवेदन शुरू

CG News: छत्तीसगढ़ में होने जा रहे राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की बहनों को बड़ा उपहार दे सकती है. उम्मीद है कि नवंबर में आयोजित हो रहे राज्योत्सव के दौरान महतारी वंदन योजना की रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खुलेगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 25, 2025, 03:53 PM IST
Mahatari Vandan Yojana Registration: नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहे राज्योत्सव को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियां जोरों-शोरों से की जा रही हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से खोला जा सकता है. अनुमान है कि पोर्टल को राज्योत्सव के दौरान खोला जाएगा. हाल ही में बस्तर ग्रामीण क्षेत्रों में महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खोला गया था.

महतारी वंदन योजना नई रजिस्ट्रेशन कब से
हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी ने दोबारा से पोर्टल खोलने की ओर संकेत करते हुए बताया था कि सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है, जल्द ही योजना से वंचित रह गई महिलाओं के लिए आवेदन पोर्टल खोला जाएगा. हालांकि, उनके इस संकेत के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्योत्सव के दौरान ये ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा सकता है.

शादीशुदा से तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा लाभ
रिपोर्ट की मानें तो विभाग की ओर से ओपन किए गए आवेदन वेबसाइट का लाभ प्रदेश की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या पति से अलग रह रही महिलाओं को भी दिया जाएगा. वर्तमान में करीब 69 लाख बहनें इस योजना का लाभ ले रही हैं. प्रदेश सरकार की ओर से हर महीने लगभग 700 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में डीबीटी किए जा रहे हैं.

हजारों महिलाओं के कटे थे नाम
कुछ महीने पहले लगभग 10 हजार महिलाओं का नाम महतारी वंदन योजना से काटा गया था. ये फैसला विभाग की ओर से लिया गया था. वे महिलाएं जो योजना की पात्रता पर खरी नहीं उतर रही थीं, जो सरकारी पदभार संभाले हुई थीं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसी महिलाओं के नाम योजना से हटाए गए हैं.

