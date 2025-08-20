महतारी वंदन योजना के लिए नहीं किया आवेदन? तो इस तारीख तक कर लें काम, खटाखट आएंगे पैसे

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ की महत्वकांक्षी योजान, महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाएं काफी उत्सुक रहती है. महिलाओं को हर महीने महतारी वंदन योजना के तहत करीब 1हजार रुपए, खाते में ट्रासंफर किए जाते है. 15 अगस्त 2025, से महतारी वंदन योजना का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू किया गया है. नियद नेल्ला नार योजना से जुड़ी महिलाएं खासकर इस अवसर का लाभ उठा सकती है. महिलाओं के पास महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 11 दिन बचे है. इसके साथ जानिए, खाते में महतारी वंदन योजना के पैसे न आने पर क्या करें.

महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीक क्या है

महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से छत्तीसगढ़ की महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर और सश्क्त बनाती है. ऐसे में जो महिलाएं खुद को योजना से नहीं जोड़ पाई है उनके लिए एक और मौका है. हालांकि ये मौका सिर्फ बस्तर इलाके की महिलाओं को ही दिया गया है. बस्तर इलाके की महिलाएं जो नियद नेल्ला नार योजना की पात्र है वे 31 अगस्त 2025 तक महतारी वंदन योजना में अपना आवेदन दे सकती है. यानी की रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं के पास केवल 11 दिन शेष है. वहीं 15 सितंबर तक आवेदनों का वैरिफिकेशन भी किया जाएगा जिसके बाद हर महीने की निश्चित तारीख में महिलाओं को महतारी वंदन योजना की किस्त जारी की जाएगी.

महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिल रहा तो क्या करें

अगर आप महतारी वंदन योजना की पात्रता हासिल की है फिर भी आपके खाते में योजना के पैसे जारी नहीं किए जा रहें तो आप महतारी वंदन योजना के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दायर कर सकती है. इस हेल्प डेस्क नंबर 91771-2220006 पर कॉल कर आपकी परेशानी सुनी जाएगी. इसके अलावा आप इस पोर्टल पर जाकर https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/public_doc/control_room.pdf शहर और जिले के हिसाब से दिए गए कंट्रोल रुम नंबर पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकती है. या फिर महिलाएं नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाकर अपनी परेशानी बता सकती है.

कौन सी महिला है महतारी वंदन योजना के लिए पात्र

महिला जिसकी उम्र 21 साल है, शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी महतारी वंदन योजना के लिए पात्र मानी जाती है. रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आप अपने साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण, विवाह प्रमाण पत्र/सम्बंधित प्रमाण, वोटर आईडी, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक जरूर ले जाए. अधिक जानकारी के लिए महतारी वंदन योज