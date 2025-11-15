Advertisement
बड़े नक्सल संगठन की कमर टूटी! तेलंगाना में बड़े लीडर आजाद समेत 8 माओवादी ने हथियार फेंक किया सरेंडर

Jagdalpur Naxal Surrender News: तेलंगाना में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है, जहां लीडर आजाद समेत आठ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. हाल के महीनों में बड़े नेताओं के सरेंडर से संगठन की ताकत लगातार कमजोर होती दिख रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:23 PM IST
Telangana Naxal Update: छत्तीसगढ़ से सटे तेलंगाना में नक्सल मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, नक्सली लीडर आज़ाद सहित कुल आठ नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं. हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज़ाद तेलंगाना स्टेट कमेटी का बड़ा सदस्य था और छत्तीसगढ़ व तेलंगाना दोनों राज्यों में सक्रिय रहता था. उसके ऊपर 40 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था. इलाके में यह घटना माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है.

समर्पण करने वालों में सबसे बड़ा नाम कोय्याडी संबय्या उर्फ आज़ाद का ही है, जो लंबे समय से संगठन की रणनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था. इसके साथ अब्बास नारायण उर्फ रमेश ने भी सरेंडर किया है. रमेश संगठन की तकनीकी टीम का प्रभारी था और रामागुंडम इलाके में सक्रिय रहता था. दोनों के आत्मसमर्पण की खबर फैलते ही सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है. इसे तेलंगाना में नक्सलियों की कमजोर होती पकड़ के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

बड़े लीडरों ने किया समर्पण
बता दें कि लगभग एक महीने पहले माओवादी पोलित ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति और CCM सदस्य रूपेश ने भी बड़े स्तर पर आत्मसमर्पण किया था. इनके साथ दोनों राज्यों में करीब 283 नक्सलियों ने हथियार डाले थे. उसी क्रम में अब एक बार फिर बड़े लीडरों के समर्पण की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि आज़ाद और उसके साथियों ने मुलुगु जिला पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया. यह घटना नक्सल संगठन पर लगातार बढ़ते दबाव को दिखाती है. (रिपोर्टः अनूप अवस्थी, जगदलपुर)

chhattisgarh naxal news

