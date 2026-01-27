Advertisement
जगदलपुर में बड़ा रेल हादसा, केके रेललाइन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, दो डिब्बे डिरेल

Jagdalpur News: जगदलपुर में KK रेलवे लाइन पर कोरापुट के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. किरंदुल से विशाखापत्तनम जा रही ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 27, 2026, 02:26 PM IST
Jagdalpur Train Accident: केके रेलवे लाइन पर कोरापुट के पास एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए. यह घटना कोरापुट के आउटर इलाके में हुई, जब ट्रेन किरंदुल से विशाखापत्तनम लौह अयस्क ले जा रही थी. राहत की बात ये है कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यवधान को कम करने के लिए ट्रेन यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया.  रेलवे के बचाव दल ने बाधित रेल मार्ग को ठीक करने के लिए रातभर रेस्क्यू अभियान चलाया और यातायात बहाल कर दी. 

टला बड़ा हादसा
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ. मालगाड़ी के पटरी से उतरने की खबर मिलते ही, वाल्टेयर रेलवे डिवीजन के अधिकारी और एक बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे. क्योंकि यह एक व्यस्त इंडस्ट्रियल रूट है, इसलिए प्रशासन ने दूसरी मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों में रुकावट को कम करने के लिए रेल ट्रैफिक को दूसरी लाइनों पर डायवर्ट कर दिया.

बचाव दल ने संभाला मोर्चा
रेलवे की टेक्निकल टीम और कर्मचारियों ने रात के अंधेरे में युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम शुरू किया. भारी मशीनों की मदद से पटरी से उतरी बोगियों को हटाया गया और पटरियों की मरम्मत की गई. बचाव अभियान देर रात पूरा हुआ, और रेलवे लाइन को फिर से चलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया. रेलवे विभाग फिलहाल दुर्घटना के तकनीकी कारणों की जांच कर रहा है.

कई घंटे यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के किरंदुल से लौह अयस्क लेकर विशाखापत्तनम की तरफ जा रही थी. कोरापुट जंक्शन के आउटर में पहुंचने पर ट्रेन के दो डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए. यह हादसा डाउन लाइन पर हुआ, जिससे उस रूट पर रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. इस घटना के बाद किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस को जड़ती स्टेशन पर ही रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और उन्हें काफी परेशानी हुई.  हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

