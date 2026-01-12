छत्तीसगढ़ में चाईनीज मांझा की 'नो एंट्री'! सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जानिए इसके पीछे की वजह

Makar Sankranti 2026 Update: मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से पर्व को सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ मनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पतंगबाजी का आनंद परंपरागत तरीके से लिया जाना चाहिए, लेकिन चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें गंभीर चिंता का विषय हैं. इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी मांझे का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है. मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि हर्ष और उल्लास के साथ-साथ सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और पर्व को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाएं.

वहीं सीएम का कहना है कि चीनी मांझा कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और इसका उपयोग अपराध के दायरे में आता है. यह न केवल लोगों के लिए बल्कि राहगीरों, पक्षियों और आसपास के वातावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है. साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि जिम्मेदार नागरिकों को इस त्योहार के दौरान सुरक्षित विकल्प अपनाने चाहिए. केवल सुरक्षित मांझों का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे.

सावधानी से मनाए त्योहार

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चीनी मांझे के खतरों के बारे में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए. इसका उद्देश्य आम जनता को इसके खतरों और कानूनी प्रावधानों की पूरी जानकारी देना है. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर परंपरा, आनंद और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. सभी नागरिक मिलकर पर्व को हर्ष, सौहार्द और जिम्मेदारी के साथ मनाएं.

कैसा होता है चीनी मांझा?

चीनी मांझा सामान्य सूती धागे से अलग होता है और इसे नायलॉन या सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है. इसमें कांच के बारीक टुकड़े, केमिकल पाउडर और गोंद मिलाकर इसे धारदार बनाया जाता है. कई बार इसमें छोटे धातु कण भी डाल दिए जाते हैं ताकि मांझा और तेज और मजबूत हो जाए. इस वजह से यह सामान्य मांझों की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक बन जाता है.

