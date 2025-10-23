माओवाद की टूटी कमर! इस साल ये टॉप 9 नक्सल कमांडर ढेर; जानें कौन, कब और कहां मारा गया

9 Naxal Commanders Killed/अनूप अवस्थी: देशभर में माओवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों ने निर्णायक बढ़त बना ली है. इस साल सुरक्षाबल के जवानों ने एक दो नहीं, बल्कि माओवादियों के टॉप 9 कमांडरों को अलग-अलग ऑपरेशन में ढेर किया है. इनमें से सबसे ज्यादा 4 टॉप कमांडर सिर्फ बस्तर में ढेर किए गए. इसके अलावा गरियाबंद में दो शीर्ष कैडर के माओवादियों को ढेर किया गया. इस तरह छत्तीसगढ़ में मारे गए टॉप माओवादी लीडर का आंकड़ा 6 तक पहुंच चुका है. जबकि, 2 टॉप कमांडर झारखंड और एक तेलंगाना में मारा गया है.

कौन सा टॉप नक्सल कमांडर कब और कहां मारा गया?

1. पोलित ब्यूरो महासचिव नंबाल्ला केशव राव उर्फ बसवराजू, नारायणपुर के माड़ में 21 मई 2025 DRG जवानों ने मुठभेड़ में ढेर किया था.

2. केंद्रीय समिति सदस्य राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में 22 सितंबर 2025 को हुए एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया.

3. कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी भी नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में 22 सितंबर 2025 को हुए मुठभेड़ में राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी के साथ ही मारा गया था.

4. सुधाकर उर्फ नर सिंहाचलम केंद्रीय समिति सदस्य बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में 5 जून 2025 को मार गिराया गया.

5. केंद्रीय समिति सदस्य मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्णा को गरियाबंद जिले माताल इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मार गिराया. यह मुठभेड़ 11 सितंबर 2025 को हुई थी.

6. केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ चलपति को गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में सुरक्षाबलों ने 21 जनवरी 2025 को मार गिराया था.

7. केंद्रीय समिति सदस्य गजराला रवि उर्फ उदय को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बोर्डर में ग्रेहाउंड्स ने 18 जून 2025 को ढेर कर दिया था.

8. केंद्रीय समिति सदस्य सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश को झारखंड के हजारीबाग में सीआरपीएफ ने 14 सितंबर 2025 को ढेर कर दिया था.

9. केंद्रीय समिति सदस्य विवेक दा उर्फ प्रयाग मांझी को झारखंड पुलिस ने बोकारो के लुगु पहाड़ में एक मुठभेड़ के दौरान 21 अप्रैल 2025 को मार गिराया था.

अब निशाने पर बचे हुए टॉप कमांडर

टॉप कैडर के 9 माओवादियों के मारे जाने के बाद अब फोर्सेस ने बचे हुए टॉप माओवादी लीडर्स को अपने निशाने में लेने का ऐलान कर दिया है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि माओवादी लीडर पोलित ब्यूरो सदस्य गणपति, देवजी, केंद्रीय समिति सदस्य चंद्रनना, हिडमा, PLGA बटालियन नंबर 1 कमांडर बारसेदेवा को हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने की सलाह दी है. आईजी का कहना है हथियार नहीं डालने की स्थिति में इन माओवादियों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है.

लगातार संगठन छोड़ रहे टॉप कैडर के माओवादी

माओवादी संगठनों को अब उनके साथियों ने भी झटका देना शुरू कर दिया है. माओवादी संगठन छोड़ने वालों में अब टॉप कैडर के माओवादी भी शामिल हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू उर्फ वेणुगोपाल उर्फ भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए. इससे पहले सोनू की भाभी और कुख्यात नक्सली किसनजी की पत्नी और केंद्रीय समिति की सदस्य सुजाता उर्फ पोथुला पद्मावती ने तेलंगाना में डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. वहीं, जगदलपुर में केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश दादा उर्फ सतीश ने भी माड़ और उत्तर बस्तर में सक्रिय 210 माओवादी साथियों के साथ सीएम विष्णुदेव साय और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया.