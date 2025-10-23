Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2972104
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

माओवाद की टूटी कमर! इस साल ये टॉप 9 नक्सल कमांडर ढेर; जानें कौन, कब और कहां मारा गया

Top Naxalite Commanders Killed: सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा तय की है और इसी क्रम में सुरक्षाबल लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं. इस साल सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना में टॉप 9 कमांडरों को अलग-अलग ऑपरेशन में ढेर किया है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माओवाद की टूटी कमर! इस साल ये टॉप 9 नक्सल कमांडर ढेर; जानें कौन, कब और कहां मारा गया

9 Naxal Commanders Killed/अनूप अवस्थी: देशभर में माओवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों ने निर्णायक बढ़त बना ली है. इस साल सुरक्षाबल के जवानों ने एक दो नहीं, बल्कि माओवादियों के टॉप 9 कमांडरों को अलग-अलग ऑपरेशन में ढेर किया है. इनमें से सबसे ज्यादा 4 टॉप कमांडर सिर्फ बस्तर में ढेर किए गए. इसके अलावा गरियाबंद में दो शीर्ष कैडर के माओवादियों को ढेर किया गया. इस तरह छत्तीसगढ़ में मारे गए टॉप माओवादी लीडर का आंकड़ा 6 तक पहुंच चुका है. जबकि, 2 टॉप कमांडर झारखंड और एक तेलंगाना में मारा गया है.

कौन सा टॉप नक्सल कमांडर कब और कहां मारा गया?

1. पोलित ब्यूरो महासचिव नंबाल्ला केशव राव उर्फ बसवराजू, नारायणपुर के माड़ में 21 मई 2025 DRG जवानों ने मुठभेड़ में ढेर किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

2. केंद्रीय समिति सदस्य राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में 22 सितंबर 2025 को हुए एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया.

3. कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी भी नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में 22 सितंबर 2025 को हुए मुठभेड़ में राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी के साथ ही मारा गया था.

4. सुधाकर उर्फ नर सिंहाचलम केंद्रीय समिति सदस्य बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में 5 जून 2025 को मार गिराया गया.

5. केंद्रीय समिति सदस्य मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्णा को गरियाबंद जिले माताल इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मार गिराया. यह मुठभेड़ 11 सितंबर 2025 को हुई थी.

6. केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ चलपति को गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में सुरक्षाबलों ने 21 जनवरी 2025 को मार गिराया था.

7. केंद्रीय समिति सदस्य गजराला रवि उर्फ उदय को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बोर्डर में ग्रेहाउंड्स ने 18 जून 2025 को ढेर कर दिया था.

8. केंद्रीय समिति सदस्य सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश को झारखंड के हजारीबाग में सीआरपीएफ ने 14 सितंबर 2025 को ढेर कर दिया था.

9. केंद्रीय समिति सदस्य विवेक दा उर्फ प्रयाग मांझी को झारखंड पुलिस ने बोकारो के लुगु पहाड़ में एक मुठभेड़ के दौरान 21 अप्रैल 2025 को मार गिराया था.

ये भी पढ़ें- नक्सल-हमले में शहीद ASP की पत्नी को मिली पोस्टिंग, 9 शर्तों के साथ संभालेंगी DSP की पोस्ट

अब निशाने पर बचे हुए टॉप कमांडर

टॉप कैडर के 9 माओवादियों के मारे जाने के बाद अब फोर्सेस ने बचे हुए टॉप माओवादी लीडर्स को अपने निशाने में लेने का ऐलान कर दिया है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि माओवादी लीडर पोलित ब्यूरो सदस्य गणपति, देवजी, केंद्रीय समिति सदस्य चंद्रनना, हिडमा, PLGA बटालियन नंबर 1 कमांडर बारसेदेवा को हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने की सलाह दी है. आईजी का कहना है हथियार नहीं डालने की स्थिति में इन माओवादियों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है.

लगातार संगठन छोड़ रहे टॉप कैडर के माओवादी

माओवादी संगठनों को अब उनके साथियों ने भी झटका देना शुरू कर दिया है. माओवादी संगठन छोड़ने वालों में अब टॉप कैडर के माओवादी भी शामिल हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू उर्फ वेणुगोपाल उर्फ भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए. इससे पहले सोनू की भाभी और कुख्यात नक्सली किसनजी की पत्नी और केंद्रीय समिति की सदस्य सुजाता उर्फ पोथुला पद्मावती ने तेलंगाना में डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. वहीं, जगदलपुर में केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश दादा उर्फ सतीश ने भी माड़ और उत्तर बस्तर में सक्रिय 210 माओवादी साथियों के साथ सीएम विष्णुदेव साय और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया.

TAGS

NaxalChhattisgarh

Trending news

Naxal
माओवाद की टूटी कमर! इस साल ये टॉप 9 नक्सल कमांडर ढेर; जानें कौन, कब और कहां मारा गया
mp news today
MP News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज,मुख्यमंत्री आवास पर होगा भाई दूज का कार्यक्रम
mp news
MP में आधी रात बड़ा फेरबदल! 7 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर; देखें पूरी लिस्ट
raipur news
मंत्रालय में देर से आने वालों पर लगेगी लगाम, इस दिन से बदलेगा अटेंडेंस पैटर्न
mp news
पन्ना में पुलिस की टीम पर हमला, TI और कॉन्स्टेबल गंभीर घायल, 8 जवान हथियार छोड़ भागे
Bilaspur News
स्कूल को बनाया शराब-मुर्गा पार्टी का अड्डा, नशे में बच्चों के साथ किया गाली-गलौच
Bilaspur News
काव्या की आंख चीरकर दिमाग तक घुसी पूजा की घंटी, 10 साल की बच्ची लड़ रही मौत से जंग
mp news
फेसबुक पर लिखा- जीना नहीं चाहती... फिर लेडी हेल्थ अफसर ने लगा दी नदी में छलांग
chhattisgarh news
खाना नहीं बनाने से आगबबूला हुआ पति, पत्नी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट
mp news
सिगरेट से जलाया, धारदार हथियार से पीटा! विशेष समुदाय के युवकों ने किया प्रताड़ित