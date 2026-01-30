माओवादी प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमट रहा... CM साय ने बताई इसके पीछे की वजह

नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि 'नक्सल मुक्त बस्तर – सुरक्षित छत्तीसगढ़' का संकल्प अब जमीनी स्तर पर साकार होता दिखाई दे रहा है.
देश में नक्सलवाद खात्मे का काउंटडाउन चल रहा है और अब इसमें करीब 2 महीने का ही समय बचा है. इसी के तहत छत्तीसगढ़ के किस्टाराम क्षेत्र में 8 लाख रुपये के इनामी चार सक्रिय माओवादी कैडरों द्वारा हिंसा का मार्ग त्यागकर मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय बस्तर में बढ़ते विश्वास, सुरक्षा और विकास के वातावरण का स्पष्ट प्रमाण है. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है. पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के सरेंडर करने की संख्या तेजी से बढ़ी है.
नक्सल मुक्त बस्तर – सुरक्षित छत्तीसगढ़: सीएम विष्णु देव साय
नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि 'नक्सल मुक्त बस्तर – सुरक्षित छत्तीसगढ़' का संकल्प अब जमीनी स्तर पर साकार होता दिखाई दे रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह परिवर्तन सुरक्षा बलों के समन्वित एवं सतत प्रयासों, सुदृढ़ कैम्प व्यवस्था, प्रभावी क्षेत्रीय उपस्थिति तथा बेहतर सड़क और संचार कनेक्टिविटी का प्रत्यक्ष परिणाम है. इन प्रयासों से माओवादी प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमट रहा है और उनका सामाजिक आधार कमजोर हो रहा है.
राज्य सरकार की स्पष्ट नीति: सीएम विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो लोग हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें अवसर, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराया जाएगा. बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की यह यात्रा आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगी.
नक्सलियों ने हथियार भी किए सरेंडर
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में आठ लाख रुपये के इनामी चार नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया. अधिकारी ने बताया कि माओवादी सदस्यों ने एक इंसास राइफल, एक सिंगल लोडिंग राइफल (एसएलआर), एक .303 राइफल, एक .315 राइफल और गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया है. उन्होंने बताया कि सुकमा जिले और आंध्रप्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले की पुलिस ने उनके आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई