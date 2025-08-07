Marwahi News-'अकले में बुलाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं', स्कूल में आदिवासी नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकतें, टीचर ने किया घिनौना काम
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Marwahi News-'अकले में बुलाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं', स्कूल में आदिवासी नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकतें, टीचर ने किया घिनौना काम

Marwahi News-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में एक टीचर ने आदिवास नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की हैं. छात्राओं ने अपने परिजनों के साथ जाकर आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत पर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:48 PM IST
Marwahi News-'अकले में बुलाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं', स्कूल में आदिवासी नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकतें, टीचर ने किया घिनौना काम

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक टीचर ने आदिवासी नाबालिग छात्राओं के साथ  छेड़छाड़ और अश्लील हरकते की हैं. एक छात्रा ने बताया कि टीचर कमर को हाथ से टचर करते हैं. पीठ पर हाथ रखते हैं, सहलाते हैं. छात्राओं ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत की. छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है. 

टीचर की गिरफ्तारी के बाद कलेक्टर लीना मंडावी ने आरोपी टीचर को निलंबित भी कर दिया है. 

5 अगस्त को की थी छेड़छाड़
पूरा मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है. आरोपी शिक्षक विजय राय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंशीताल में पदस्थ है. 5 अगस्त को उसने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी. उन्होंने क्लास टीचर से इसकी शिकायत की थी, लेकिन आरोपी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया. इसके बाद 6 अगस्त को छात्राएं परिजनों के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. 

कमर-पीठ पर हाथ रखा
पीड़ित छात्रा ने बताया कि सर ने हमको क्लास वर्क दिया था, हमने पूरा किया भी था. पढ़ाई भी अच्छे से करवाते हैं. हमको समझ में भी आया था, तो चेक कराने गए थे. तब उन्होंने हाथ कस कर पकड़ लिया. हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा. सर क्लास में घूमते हैं और अचानक सिर पर हाथ रखते हैं. इसके बाद पीठ पर भी हाथ रखते हैं और सहलाते हैं. कमर को भी टच करते हैं, बगल में आकर बैठ जाते हैं और टच करते हैं. 

क्लास टीचर से की थी शिकायत
पीड़िता ने कहा कि इस बारे में हमने अपने क्लास टीचर को भी बताया था. जिस पर गोयल मैम ने कहा कि पहले सब लड़की मिलकर सर से बोलो कि ऐसा मत करो. पीड़िता ने बताया कि क्लास की 8-9 लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत की गई. डर के वजह से कोई आगे नहीं आते. 

आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार 
इस मामले को लेकर एएसपी ओम चंदेल ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने शिक्षक शिकायत की थी. महिला अधिकारियों ने सभी का बयान दर्ज कराया और पुष्टि की. आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे जल भेज दिया गया है. 

TAGS

chhattisgarh newscrime newsminor harassment

;