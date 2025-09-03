MP News Today 3 September 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
MP Breaking News Today 3 September 2025 Highlights​: मध्यप्रदेश में बुधवार यानि 3 सितंबर को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:01 AM IST
MP News Today 3 September 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज बुधवार यानी 3 सितंबर को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ. 

मध्य प्रदेश में आज का मौसम 
सितंबर के तीसरे दिन भी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के खतरे को लेकर भी सावधान किया है. वहीं किसानों को भी मौसम विभाग की तरफ से सलाह दी गई है. 

छत्तीसगढ़ को मिलेगी सौगात 
भारतीय रेलवे, छत्तीसगढ़ को दो वंदेभारत और दो अमृत भारत ट्रेनों सौगात देने जा रहा है. आइए जानते हैं, कौन-कौन से रूट पर चलेंगी. इन ट्रेनों की क्या टाइमिंग रहेगी. 

एमपी में सोना-चांदी के दाम
मध्य प्रदेश में सोने ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 3 सितंबर को सोना-चांदी अपने अब तक के सबसे ऊंचे भाव पर पहुंच गया, जिसमें सोना 1 लाख रुपये के पार पहुंच गया. अगर आप गहने खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए ये चौंकाने वाले दाम जानना बेहद जरूरी है. 

पचीरा में युवकों का हंगामा
सूरजपुर के पचीरा इलाके के टोल प्लाजा पर पांच युवकों ने टोल टैक्स को लेकर स्टाफ से मारपीट की और जमकर उत्पात मचाया. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

5 घंटा कम समय में रायपुर से वाराणसी, छत्तीसगढ़ को मिलेगी 2 वंदे-अमृत भारत ट्रेन
हाईकोर्ट जज का BJP विधायक पर बड़ा आरोप, खुद को किया केस से अलग, फोन करने का आरोप
मूंग बेचने के बाद भी नहीं मिला पैसा, रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ा किसान,समझाइश देकर उतारा
जमीन निगल गई या आसमान खा गया! अंतिम संस्कार के बाद अचानक गायब हुई अस्थियां
बीच सड़क पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, रिश्तेदार ने ही उतारा मौत के घाट
गणेश उत्सव में अश्लीलता! धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में फिल्मी गानों पर हुआ जमकर डांस
महतारी वंदन योजना 19वीं किस्त: खाते में पैसा न आए तो यहां करें शिकायत, जानें प्रोसेस
स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, 8 महीने बाद आया ऐसा बिल कि शख्स खो बैठा आपा! जानें मामला
सालभर इंतजार, एक दिन के दर्शन.....3 सितंबर को खुलेगा रहस्यमयी लिंगेश्वरी मंदिर
इंदौर में चूहे के काटने से बच्चे की मौत, लापरवाही के आरोप में 2 नर्स निलंबित
