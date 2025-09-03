MP News Today 3 September 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट

MP News Today 3 September 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज बुधवार यानी 3 सितंबर को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

मध्य प्रदेश में आज का मौसम

सितंबर के तीसरे दिन भी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के खतरे को लेकर भी सावधान किया है. वहीं किसानों को भी मौसम विभाग की तरफ से सलाह दी गई है.

छत्तीसगढ़ को मिलेगी सौगात

भारतीय रेलवे, छत्तीसगढ़ को दो वंदेभारत और दो अमृत भारत ट्रेनों सौगात देने जा रहा है. आइए जानते हैं, कौन-कौन से रूट पर चलेंगी. इन ट्रेनों की क्या टाइमिंग रहेगी.

एमपी में सोना-चांदी के दाम

मध्य प्रदेश में सोने ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 3 सितंबर को सोना-चांदी अपने अब तक के सबसे ऊंचे भाव पर पहुंच गया, जिसमें सोना 1 लाख रुपये के पार पहुंच गया. अगर आप गहने खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए ये चौंकाने वाले दाम जानना बेहद जरूरी है.

पचीरा में युवकों का हंगामा

सूरजपुर के पचीरा इलाके के टोल प्लाजा पर पांच युवकों ने टोल टैक्स को लेकर स्टाफ से मारपीट की और जमकर उत्पात मचाया. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.