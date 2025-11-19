छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड़ में MP के इंस्पेक्टर शहीद, जनवरी में होने वाली थी शादी

Chhattisgarh Naxalite Encounter: छत्तीसगढ़ के राजनादगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र में हुई नक्सली मुठभेड़ में एमपी के रहने वाले जवान आशीष शर्मा शहीद हो गए हैं. बताया जा रहा है कि राजनादगांव में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ज्वाइंट सर्चिंग की जा रही थी, पुकिस को इनपुट मिला था कि क्षेत्र में करीब 25 से 30 नक्सली मौजूद हैं. उस क्षेत्र में जब सर्चिंग टीम पहुंची तो नक्सलियों ने ताबड़तोब फायरिंग शुरू कर दी, जहां नक्सलियों की फायरिंग की जद में मध् यप्रदेश के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा आ गए. गोली लगने से घायल आशीष शर्मा को तत्काल डोंगरगढ़ के अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. आशीष मूल रूप से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले थे.

टीम लीड कर रहे थे आशीष शर्मा

बताया जा रहा है कि मौके पर आशीष शर्मा टीम को लीड कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके गोली लग गई, एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजीपी पंकज श्रीवास्तव ने इंस्पेक्टर शर्मा के शहीद होने की पुष्टि की है. आशीष शर्मा मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के बोहानी गांव के रहने वाले थे, साल 2016 में उनका चयन सब इंस्पेक्टर के रूप में हुआ था. इससे पहले वे इंटेलिजेंस में आरक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके थे, नक्सल विरोधी अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, पिछले दो सालों में उन्हें भारत सरकार की ओर से दो वीरता पदक भी प्रदान किए गए थे.

जनवरी में होने वाली थी शादी

शहीद के पारिवारिक मित्रों ने बताया कि आशीष शर्मा की शादी जनवरी में होने वाली थी, परिवार को घटना की पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई है, उनके भाई को सूचना दी गई है, जो पार्थिव शरीर लेने के लिए बालाघाट रवाना हो चुके हैं, नरसिंहपुर एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना, एएसपी संदीप भूरिया भी सहित शहीद के घर पहुंच रहे हैं. इस घटना के बाद गांव में भी शोक की लहर है.

सीएम मोहन यादव ने भी आशीष शर्मा के शहीद होने पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा आज मप्र. हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा नक्सलियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व वीरता और साहस का प्रदर्शन किया, नक्सल उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान में उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा. उन्हें पूर्व में कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए दो बार भारत सरकार द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था.

