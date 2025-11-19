Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3010330
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड़ में MP के इंस्पेक्टर शहीद, जनवरी में होने वाली थी शादी

Inspector Ashish Sharma: छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली मुठभेड़ में एमपी के जवान आशीष शर्मा शहीद हो गए हैं. उनकी जनवरी में शादी होने वाली थी, वह दो बार वीरता अवॉर्ड भी जीत चुके हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नक्सली मुठभेड़ में जवान शहीद
नक्सली मुठभेड़ में जवान शहीद

Chhattisgarh Naxalite Encounter: छत्तीसगढ़ के राजनादगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र में हुई नक्सली मुठभेड़ में एमपी के रहने वाले जवान आशीष शर्मा शहीद हो गए हैं. बताया जा रहा है कि राजनादगांव में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ज्वाइंट सर्चिंग की जा रही थी, पुकिस को इनपुट मिला था कि क्षेत्र में करीब 25 से 30 नक्सली मौजूद हैं. उस क्षेत्र में जब सर्चिंग टीम पहुंची तो नक्सलियों ने ताबड़तोब फायरिंग शुरू कर दी, जहां नक्सलियों की फायरिंग की जद में मध् यप्रदेश के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा आ गए. गोली लगने से घायल आशीष शर्मा को तत्काल डोंगरगढ़ के अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. आशीष मूल रूप से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले थे. 

टीम लीड कर रहे थे आशीष शर्मा 

बताया जा रहा है कि मौके पर आशीष शर्मा टीम को लीड कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके गोली लग गई, एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजीपी पंकज श्रीवास्तव ने इंस्पेक्टर शर्मा के शहीद होने की पुष्टि की है. आशीष शर्मा मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के बोहानी गांव के रहने वाले थे, साल 2016 में उनका चयन सब इंस्पेक्टर के रूप में हुआ था. इससे पहले वे इंटेलिजेंस में आरक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके थे, नक्सल विरोधी अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, पिछले दो सालों में उन्हें भारत सरकार की ओर से दो वीरता पदक भी प्रदान किए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को सबसे बड़ा झटका, हार्डकोर कमांडर माडवी हिड़मा ढेर

जनवरी में होने वाली थी शादी 

शहीद के पारिवारिक मित्रों ने बताया कि आशीष शर्मा की शादी जनवरी में होने वाली थी, परिवार को घटना की पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई है, उनके भाई को सूचना दी गई है, जो पार्थिव शरीर लेने के लिए बालाघाट रवाना हो चुके हैं, नरसिंहपुर एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना, एएसपी संदीप भूरिया भी सहित शहीद के घर पहुंच रहे हैं. इस घटना के बाद गांव में भी शोक की लहर है. 

सीएम मोहन यादव ने भी आशीष शर्मा के शहीद होने पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा आज मप्र. हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा नक्सलियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व वीरता और साहस का प्रदर्शन किया, नक्सल उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान में उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा. उन्हें पूर्व में कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए दो बार भारत सरकार द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था. 

ये भी पढ़ेंः दंतेवाड़ा हमले की कहानी, जिससे चर्चा में आया माड़वी हिड़मा, नहीं भूली जा सकती CRPF के 76 जवानों की शहादत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

inspector ashish sharmaChhattisgarh Naxalite Encounter

Trending news

mp news
अफ्रीकी महिला इंदौर में कोकीन के साथ गिरफ्तार, मुंबई से लाई थी 15.50 लाख की ड्रग्स
damoh news
MP के इस जिले में जॉब्स की बहार...युवा संगम रोजगार मेले में आएंगी 1600 नौकरियां
Morena news
मुरैना में इस बीमारी ने बढ़ाई दहशत, चमड़ी खराब होने के बाद मौत; जानिए किसमें फैल रही
Raipur
ना खाना, ना रहने की ढंग की जगह, 12-15 घंटे काम... बचाए गए 120 बच्चे; उम्र 14-17 साल
kondagaon news
कोंडागांव में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत;मूवी देखकर लौट रहे थे
chhattisgarh news
सुबह-सुबह ACB-EOW की ताबड़तोड़ छापेमारी, रायपुर समेत 20 ठिकानों पर कार्रवाई जारी
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत...अब 200 यूनिट बिजली का बिल होगा आधा, लेकिन कब तक?
raipur news
छत्तीसगढ़ में ATS की बड़ी कार्रवाई, आतंकी साजिश का किया पर्दाफाश! दो गिरफ्तार
mp news
जबलपुर में सिनेमैटिक चोरी का एंड! भाई चुराता था, बहन बेचती थी, माता-पिता भी अरेस्ट
mp news
साधु-संतों और स्थानीय लोगों की 'हड़ताल' सफल! ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक