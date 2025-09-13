MP Today Live: बीजेपी नेता की गाड़ी से 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त, दिवाली पर बढ़ सकता DA, CG में NEET UG काउंसलिंग शुरू
MP Today Live: बीजेपी नेता की गाड़ी से 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त, दिवाली पर बढ़ सकता DA, CG में NEET UG काउंसलिंग शुरू

MP Live News : 13 सितंबर दिन शनिवार को मध्यप्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध तक की हर बड़ी खबर एक ही जगह देखने मिली. आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ रहा खास, देखिए एक क्लिक में...

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:14 AM IST
MP Top News Today
MP Top News Today

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में रहीं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी गई. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी देखने को मिली. आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ रहा खास, देखिए एक क्लिक में...

एमपी में 5 करोड़ की पकड़ी ड्रग्स
मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने जिले से बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत थड़ौदा के सरपंच प्रतिनिधि राहुल आंजना की कार समेत दो वाहनों से लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है. बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है.

कर्मचारियों को दिवाली पर तोहफा
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार दीपावली से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. आपको बता दें कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान 55 फीसदी डीए दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले महीने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और दीपावली बोनस का ऐलान कर सकती है. 

छत्तीसगढ़ः NEET UG का काउसलिंग
छत्तीसगढ़ में NEET UG 2025 के पहले चरण की काउसलिंग के बाद  मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में 938 सीटें खाली हैं. इसको लेकर MBBS-BDS के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है. यह दूसरा राउंड 13 सितंबर यानि आज से लेकर 17 सितंबर तक नया पंजीयन कर सकते हैं. 

मध्य प्रदेश में ई - अटेंडेंस का विरोध
मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. एक तरफ सरकार ई-अटेंडेंस को लेकर काफी सख्त है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं. नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा तहसील में अतिथि शिक्षकों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले सीएम मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा है. 

सतनाः शिक्षक के सोने पर निलंबित 
सतना जिले के पगार खुर्द स्थित सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक का कक्षा में सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में छात्र क्लास में पढ़ाई का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक कुर्सी पर गहरी नींद में डूबे हुए हैं. यह घटना बीते दिनों की बताई जा रही है, वीडियो की खबर सोशल मीडिया में फैलते ही शिक्षा विभाग ने तुरंत एक्शन लिया. DEO ने भी बिना देर किए शिक्षक अशोक माली को तत्काल निलंबित कर दिया.

;