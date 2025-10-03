MP Live News: सूरजपुर में रहस्यमयी बीमारी से हड़कंप, आज से शुरू हुए भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन, इंदौर-पन्ना में हादसे से दहशत

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. एमपी सरकार ने किसानों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, कुछ दिन पहले ही एमपी में भावांतर योजना लागू की गई थी, जिसके माध्यम से किसानों को फसल पर एमएसपी से कम दाम मिलते हैं, तो इसके अंतर की भरपाई मोहन यादव सरकार करेगी. इस योजना के लिए आज यानि 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं.

एमपी में 3 अक्टूबर के सोना के रेट

मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में सोना चांदी की कीमतों में तगड़ी उछाल आई है. अगर आप सोना चांदी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह मौकाम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. मध्य प्रदेश के अलग-अलग सराफा बाजारों में सोना-चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं. यहां जानिए 3 अक्टूबर के ताजा नए रेट

मध्य प्रदेश में 3 अक्टूबर को मौसम

मध्य प्रदेश में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है. प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश में मौसम लगातार रंग बदल रहा है. आइए 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों जैसे इंदौर-भोपाल में मौसम का हाल जानते हैं.

छत्तीसगढ़ में आज का मौसम

छत्तीसगढ़ में मानसून सिस्टम फिलहाल एक्टिव बना हुआ है, जिससे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ बिजली का भी अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है. बंगाल की खाड़ी में अभी भी एक सिस्टम एक्टिव बना हुआ है, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी दिख रहा है,

इंदौर में दशहरा पर टला बड़ा हादसा

इंदौर में रावण दहन के कुछ सेकेंड बाद बड़ा हादसा टल गया, जब जलता हुआ रावण अचानक ब्रिज की रेलिंग और बिजली तारों पर गिर पड़ा. घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और रावण दहन देख रहे लोग घबराकर भागने लगे. आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पानी का टैंकर बुलाकर रावण को बुझाया गया.

पन्ना जिले में बड़ा हादसा, 2 की मौत

पन्ना जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के खमरिया मोड़ पर एक तेज रफ्तार बोलेरो ने विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को रौंद दिया. इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को कटनी जिला अस्पताल लाया गया है.

शहडोल में बड़ा हादसा, 8 घायल

शहडोल में दुर्गा विसर्जन के लिए जा रही पिकअप मुड़कटिया नाला के पास पलट गई, हादसे में 14 वर्षीय मुकेश कोल की मौत हो गई और 8 से अधिक लोग घायल हुए हैं. सिंहपुर के बोडरी गांव से 30 से अधिक लोग अमरकंटक जा रहे थे. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मौके पर धनपुरी पुलिस मौजूद है.

आगरः 4 लड़कों ने पकड़ा मगरमच्छ

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सोयत कला में नगर के समीप बहने वाली कंठाल नदी में अचानक मगरमच्छ दिखने से अफरा-तफरी मच गई. नदी किनारे मौजूद लोग दहशत में आ गए. लेकिन इसी दौरान ग्राम देवली के मछुआरों ने अद्भुत साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए मगरमच्छ को काबू कर लिया. ऐसे समय में मगरमच्छ का मिलना बड़ा खतरा बन सकता था, लेकिन सौभाग्य से किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई.

सूरजपुर में इस बीमारी से हड़कंप

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक के भाड़ी गांव में अज्ञात बीमारी फैलने से दहशत का माहौल है. कुछ दिनों में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कल दो महिलाओं ने दम तोड़ दिया. एक दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. ग्रामीणों में उल्टी-दस्त जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं.

बालोद में 498 पौवा शराब जब्त

शुष्क दिवस के दिन बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम मालीघोरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 498 पौवा शराब जब्त की है. बताया जा रहा है कि शराब बेचने वाले ने गांव में दबंगई करते हुए बिक्री की, जिससे माहौल बिगड़ गया और आधी रात को गांव छावनी में तब्दील हो गया. मामले की शिकायत पर बालोद थाने की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए खिलेश गौतम के घर से शराब का जखीरा बरामद किया. इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और अवैध शराब के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है.

पेंड्रा-गौरेला में झमाझम बारिश

छत्तीसगढ़ के पेंड्रा-गौरेला क्षेत्र में देर रात से हो रही रुक-रुक कर बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. बेमौसम बारिश के चलते जहां लोगों की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो गई है, वहीं तापमान में भी आई गिरावट से इलाके में गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है. अचानक बारिश ने दशहरे का मजा किरकिरा कर दिया था. वहीं काली प्रतिमा का विसर्जन आज होना है, लेकिन झमाझम बारिश के चलते लोगों में मायूसी छाई हुई है.