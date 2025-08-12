MP News Today 12 August 2025: आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2876933
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

MP News Today 12 August 2025: आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 12 August 2025​: मध्यप्रदेश में मंगलवार यानि 12 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है?
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है?

MP News Today 12 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज मंगलवार यानी 12 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

इंदौर-रायपुर में सोना-चांदी के भाव
मध्य प्रदेश में आज फिर सोना की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं इसके अलावा, इंदौर-भोपाल में चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है. वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी चांदी की कीमतों में कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है. आइए आज के ताजा भाव के बारे में जानते हैं. 

मध्य प्रदेश में आज मौसम का हाल
मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से आज यानि 12 अगस्त को कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से 13 अगस्त से लो प्रेशर एरिया पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, इसी के चलते पूरे प्रदेश के में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा, रीवा, सतना, सिंगरौली, बालाघाट, शहडोल, कटनी समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. 

दंतेवाड़ा के NMDC प्लांट में हादसा 
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल के एनएमडीसी प्लांट में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई. यह आग फाइन ओर कैंप के पास कन्वेयर बेल्ट में रात करीब 2 बजे लगी, जिससे पूरे प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि 200 मीटर से अधिक बेल्ट जलकर खाक हो गई.आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल गाड़ियां पूरी रात जुटी रहीं. आग लगने की वजह का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है. 

दमोह जिला अस्पताल में अराजकता
दमोह जिले के सबसे बड़े सरकारी दवाखाने, जिला अस्पताल में अराजकता थमने का नाम नहीं ले रही है. यहां जिले भर से इलाज कराने आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. आए दिन यहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों को चिंता में डाल देती हैं. बीती रात भी एक वारदात कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में लंबे समय तक दहशत का माहौल बना रहा.

रतलाम: 15 अगस्त को लेकर अलर्ट
रतलाम में पुलिस अब स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्यौहारों को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है. शहरभर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए देर शाम से चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है. थाना क्षेत्रों में रात देर तक पुलिस बल का फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, वहीं होटल, लॉज और संवेदनशील स्थानों पर भी कड़ी चेकिंग की जा रही है.

महासमुंद में सिंदूर पार्क का शुभारंभ
महासमुंद के ग्राम दुर्गापाली में जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान, सिंदूर पार्क शुभारंभ और चरण पादुका वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधरोपण किया और शहीदों की स्मृति में 501 पौधे लगाने की संकल्पना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया.

दमोह में मौत को दावत दे रहे लोग!
दमोह में बारिश का दौर जारी है और नदी-नालों का जलस्तर उफान पर है, जिससे पुल-पुलियों पर पानी लबालब भर गया है. प्रशासन की चेतावनियों और रोक-टोक के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इन पुलों को पार कर रहे हैं. तेन्दूखेड़ा ब्लॉक के सारसबगली इलाके से सामने आई तस्वीरों में लोग पैदल और बाइक से तेज बहाव के बीच पुल पार करते नजर आए. ये लापरवाही न सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा है बल्कि प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी का भी साफ उदाहरण है.

 

TAGS

MP Top News Today

Trending news

MP Top News Today
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
dantewada news
किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका, आग से कन्वेयर बेल्ट जलकर खाक
Mandsaur News
मंदसौर में फैली रहस्यमयी बीमारी! शरीर हो जाता है कमजोर, छह मरीज मिलने से हड़कंप
balodabazar news
खतरों के खिलाड़ी भी रह गए पीछे! 30 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलती दिखी महिला
mp news
इंस्टाग्राम के प्यार के लिए पति-बेटे को छोड़ आई महिला, अब प्रेमी छोड़कर हुआ फरार
satna news
2 हत्या के बाद मौत का सफर, कानपुर के कातिल ने सतना में खत्म की अपनी कहानी, लिखा खत
chhattisgarh news
ओडिशा से लौटी और मां बनी 13 साल की लड़की, पड़ोस के लड़के से था प्रेम-प्रसंग
mp news
MP हाईकोर्ट में बड़ी गलती, जिसे बेल देनी थी उसे मिली जेल, जिसे जेल भेजना था उसे बेल
gwalior news
ग्वालियर में शराब तस्करी का बेहद शातिर तरीका, ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा
ujjain news
'बहन' के साथ होटल में ठहरा था मौलाना! संदिग्ध हालत में मिलने पर मचा हड़कंप, खुला राज
;