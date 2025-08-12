MP News Today 12 August 2025: आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 12 August 2025: मध्यप्रदेश में मंगलवार यानि 12 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.
इंदौर-रायपुर में सोना-चांदी के भाव
मध्य प्रदेश में आज फिर सोना की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं इसके अलावा, इंदौर-भोपाल में चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है. वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी चांदी की कीमतों में कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है. आइए आज के ताजा भाव के बारे में जानते हैं.
मध्य प्रदेश में आज मौसम का हाल
मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से आज यानि 12 अगस्त को कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से 13 अगस्त से लो प्रेशर एरिया पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, इसी के चलते पूरे प्रदेश के में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा, रीवा, सतना, सिंगरौली, बालाघाट, शहडोल, कटनी समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.
दंतेवाड़ा के NMDC प्लांट में हादसा
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल के एनएमडीसी प्लांट में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई. यह आग फाइन ओर कैंप के पास कन्वेयर बेल्ट में रात करीब 2 बजे लगी, जिससे पूरे प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि 200 मीटर से अधिक बेल्ट जलकर खाक हो गई.आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल गाड़ियां पूरी रात जुटी रहीं. आग लगने की वजह का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है.
दमोह जिला अस्पताल में अराजकता
दमोह जिले के सबसे बड़े सरकारी दवाखाने, जिला अस्पताल में अराजकता थमने का नाम नहीं ले रही है. यहां जिले भर से इलाज कराने आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. आए दिन यहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों को चिंता में डाल देती हैं. बीती रात भी एक वारदात कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में लंबे समय तक दहशत का माहौल बना रहा.
रतलाम: 15 अगस्त को लेकर अलर्ट
रतलाम में पुलिस अब स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्यौहारों को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है. शहरभर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए देर शाम से चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है. थाना क्षेत्रों में रात देर तक पुलिस बल का फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, वहीं होटल, लॉज और संवेदनशील स्थानों पर भी कड़ी चेकिंग की जा रही है.
महासमुंद में सिंदूर पार्क का शुभारंभ
महासमुंद के ग्राम दुर्गापाली में जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान, सिंदूर पार्क शुभारंभ और चरण पादुका वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधरोपण किया और शहीदों की स्मृति में 501 पौधे लगाने की संकल्पना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया.
दमोह में मौत को दावत दे रहे लोग!
दमोह में बारिश का दौर जारी है और नदी-नालों का जलस्तर उफान पर है, जिससे पुल-पुलियों पर पानी लबालब भर गया है. प्रशासन की चेतावनियों और रोक-टोक के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इन पुलों को पार कर रहे हैं. तेन्दूखेड़ा ब्लॉक के सारसबगली इलाके से सामने आई तस्वीरों में लोग पैदल और बाइक से तेज बहाव के बीच पुल पार करते नजर आए. ये लापरवाही न सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा है बल्कि प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी का भी साफ उदाहरण है.