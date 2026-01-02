Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

हिड़मा के करीबी नक्सली कमांडर देवा बारसे के सरेंडर की खबर, तेलंगाना में डाले हथियार ?

Barse Deva Surrender: बस्तर में हिड़मा का करीबी माना जाने वाला नक्सली कमांडर बारसे देवा के तेलंगाना में सरेंडर करने की बात सामने आई है, जो बस्तर के लिहाज से अहम बताया जा रहा है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:03 AM IST
तेलंगाना में नक्सली कमांडर बारसे देवा के सरेंडर करने की खबर
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक माओवादी संगठन के बड़े नाम बारसे देवा ने अपने लगभग 40 साथियों के साथ तेलंगाना में सरेंडर कर दिया है. बारसे देवा के साथ लगभग 40 माओवादी नेशनल पार्क क्षेत्र से निकलकर तेलंगाना पहुंचने की बात सामने आई है, जहां उनके तेलंगाना के डीजीपी के सामने सरेंडर करने की बात कही जा रही है. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह पूरा मामला स्वैच्छिक समर्पण का है या फिर तेलंगाना पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की गई है. देवा नक्सली कमांडर हिड़मा का करीबी था, उसके मारे जाने के बाद से ही उसके सरेंडर की बात चल रही थी.

आधिकारिक पुष्टि नहीं 

हालांकि अब तक बारसे देवा और उसके साथियों के सरेंडर की आर्थिक पुष्टि नहीं हुई है. सूत्रों का यह भी कहना है कि तेलंगाना पुलिस बारसे देवा और अन्य माओवादियों को अगले दो से चार दिनों के भीतर मीडिया के सामने पेश कर सकती है. इस मामले में बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि फिलहाल मामला पड़ोसी राज्य का है, ऐसे में वहां की पुलिस से लगातार कॉर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है. बस्तर पुलिस को अब तक देवा के सरेंडर से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली है.' माना जा रहा है कि अगर देवा ने सरेंडर किया तो आज या कल में उसकी जानकारी सामने आ सकती है. 

हिड़मा का करीबी 

बारसे देवा हिड़मा का सबसे करीबी बताया जाता है. 18 नवंबर 2025 को नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडरों में शामिल रहे माड़वी हिड़मा को सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सितारामा राजू जिले में ढेर कर दिया था. हिड़मा के एनकाउंटर के बाद बस्तर में नक्सल संगठन लगभग पूरी तरह से चरमराया हुआ है. उसमें बारसे देवा हिड़मा का सबसे करीबी था. हिड़मा ही बस्तर में नक्सल संगठन को जिंदा रखे हुए था, लेकिन उसके जाने के बाद संगठन लगभग बिखर चुका है. जिसके बाद से ही बारसे देवा के सरेंडर की भी कई बार बात सामने आ चुकी है, क्योंकि देवा के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा है. बारसे देवा हिड़मा के पूवर्ती गांव का ही रहने वाला है. उसकी मां ने भी उससे सरेंडर की अपील की थी. 

कौन है बारसे देवा 

बारसे देवा की उम्र 48 साल बताई जाती है, उसे हेमला देवल, देवलू, देवन्ना, बारसे सुक्का और साईनाथ के नामों से भी जाना जाता है. वह नक्सल संगठन में एसजेडसीएम कैडर का अधिकारी था. वर्तमान में वह नक्सल संगठन पीएएलजीए में बटालियन 1 का प्रभारी था. देवा के पास एके-47 जैसे हथियार थे. छत्तीसगढ़ सरकार ने उसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम रखा था. ऐसे में भले ही देवा ने पड़ौसी राज्य में भी सरेंडर किया है. यह बस्तर में नक्सल संगठन के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

