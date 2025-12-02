Advertisement
हिड़मा का भरोसेमंद बारसे देवा कर सकता है सरेंडर, ऐसा हुआ तो टूटेगी नक्सलियों की खतरनाक टीम

Naxalite Commander Barse Deva: बस्तर में नक्सलियों की एक और खतरनाक टीम टूट सकती है, क्योंकि नक्सली कमांडर बारसे देवा भी सरेंडर कर सकता है, वह हिड़मा का सबसे करीबी साथी माना जाता था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:10 PM IST
नक्सली कमांडर बारसे देवा कर सकता है सरेंडर
नक्सली कमांडर बारसे देवा कर सकता है सरेंडर

Barse Deva: नक्सली कमांडर बारसे देवा सरेंडर कर सकता है, अगर ऐसा होता है तो फिर बस्तर में बची हुई नक्सलियों की खतरनाक टीम भी टूट जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली कमांडर बारसे देवा 50 नक्सलियों के साथ सरेंडर कर सकता है, वह सुकमा के रास्ते जगदलपुर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर सकता है. चर्चा है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है. बारसे देवा वर्तमान में बटालियन नंबर 1 का कमांडर माना जाता है और उसका सरेंडर नक्सल गतिविधियों पर बड़ा असर कर सकता है, खास बात यह है कि देवा नक्सली कमांडर हिड़मा का सबसे करीबी माना जाता था, जिसे पिछले दिनों एनकाउंटर में मार गिराया गया था. 

जगदलपुर में कर सकता है सरेंडर 

बताया जा रहा है कि बारसे देवा जगदलपुर में सरेंडर कर सकता है, जिसके लिए सुकमा से लेकर जगदलपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां वह अपने साथियों के साथ आकर सरेंडर करेगा. अगर देवा सरेंडर कर देता है, तो नक्सलियों की यह घातक मिलिट्री विंग लगभग पूरी तरह खत्म मानी जाएगी, क्योंकि दक्षिणी बस्तर में वह हिड़मा के बाद दूसरा सबसे बड़ा नक्सली था, देवा और हिड़मा एक ही गांव के हैं, जहां हिड़मा का सबसे करीबी देवा ही था, लेकिन हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सली बैकफुट पर हैं. करीब दो साल पहले जब हिड़मा को सेंट्रल कमेटी में जगह मिली, तो उसने ही देवा को बटालियन नंबर 1 का कमांडर नियुक्त किया था, शुरू में देवा के साथ बड़ी संख्या में नक्सली थे, लेकिन पुलिस दबाव और लगातार हो रही मुठभेड़ों के चलते बटालियन अब लगभग बिखर चुकी है. 

देवा की मां से भी मिले थे गृहमंत्री 

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूवर्ती गांव में पहुंचकर हिड़मा और देवा की मां से मुलाकात की थी. जहां उन्होंने हिड़मा और देवा की माताओं से मुलाकात कर दोनों को आत्मसमर्पण कराने के प्रयास किए थे. दोनों की मां ने भी सरेंडर करने की अपील की थी, लेकिन हिड़मा नहीं माना और मुठभेड़ में मारा गया, जबकि अब बारसे देवा के छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने की कोशिश करने की जानकारी सामने आ रही है. अगर ऐसा होता है तो यह घटनाक्रम बस्तर में नक्सल मोर्चे पर बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि हिड़मा के बाद देवा ही सबसे बड़ा कमांडर बचा हुआ है. 

टूटेगी बड़ी टीम 

अगर देवा सरेंडर करता है तो बस्तर में बटालियन नंबर 1 पूर तरह बिखर जाएगी, यह बटालियन दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती थी. यही टीम इन जंगलों में सबसे ज्यादा नक्सली घटनाओं को अंजाम देती थी. हथियारों से लैस सैकड़ों नक्सलियों की यह टीम टेकलगुडेम, बुरकापाल, मिनपा, ताड़मेटला और टहकवाड़ा जैसे इलाकों में बड़े हमलों की जिम्मेदार रही है, जिनमें कई जवान शहीद हुए, हालांकि अब सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों ने इस बटालियन को बैकफुट पर धकेल दिया है. ऐसे में बारसे देवा अगर सरेंडर कर दता है तो फिर बटालियन नंबर 1 नेतृत्वहीन हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद इस यूनिट का नेतृत्व करने लायक कोई बड़ा नक्सली कमांडर बचा नहीं है. 

18 नवंबर को हुआ था हिड़मा का एनकाउंटर  

इस बदलाव की बड़ी वजह है 18 नवंबर को नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिड़मा का आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सितारामा राजू जिले में हुए एनकाउंटर में मारा जाना. हिड़मा की मौत के बाद बस्तर में नक्सल संगठन की कमान बिखर गई है, क्योंकि हिड़मा ही बस्तर और माओवादी नेतृत्व के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता था. 

