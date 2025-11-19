छत्तीसगढ़-आंध्र सीमा पर फिर बड़ी नक्सली मुठभेड़, हिड़मा के बाद देवजी के ढेर होने की खबर

Naxalite Commander Devji Encounter: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा जारी है. बस्तर में माड़वी हिड़मा के ढेर होने के बाद फोर्स को एक और बड़ी सफलता मिलने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जिसमें नक्सली कमांडर देवजी के ढेर होने की खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि यहां सात नक्सलियों के ढेर किया गया है, बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ भी उसी जगह पर हुई है, जहां मंगलवार को सुरक्षाबलों ने खूंखार नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा को ढेर किया था.

देवजी के ढेर होने की खबर

छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में सीताराम अल्लुरी जिले के जंगलों में मुठभेड़ हुई है, जहां फोर्स ने चारों तरफ से नक्सलियों को घेरकर रखा हुआ है, जिसके बाद यहां एनकाउंटर हुआ है, मामले की पुष्टि एडीजी इंटेलीजेंस महेश महेश लड्डा की तरफ से की गई है, जहां नक्सलियों ने डेरा जमा रखा था, जहां सुबह सुबह आज मुठभेड़ हुई है, जिसमें सात नक्सलियों के ढेर होने की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि देवजी भी यही था, जिसे ढेर कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

देवजी नक्सलियों का बड़ा कमांडर माना जाता है और इसे माड़वी हिड़मा का करीबी भी माना जाता था, जो लगातार हिड़मा के साथ ही रहता था, मंगलवार को यहां मुठभेड़ हुई थी, जिसमें देवजी के होने की भी जानकारी मिली थी, लेकिन फायरिंग के बीच वह शायद बच निकला था, ऐसे में फोर्स ने यहां लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया था, जहां आज सुबह-सुबह हुई मुठभेड़ में देवजी भी ढेर हुआ है.

माड़वी हिड़मा कल हुआ था ढेर

इससे पहले छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में सीताराम अल्लुरी जिले के जंगलों में बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें माड़वी हिड़मा को ढेर किया गया था, जिसमें उसकी पत्नी समेत कुल 6 नक्सली मारे गए थे. माड़वी हिड़मा का मारा जाना नक्सल संगठनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है. क्योंकि वह सालों से फोर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती था और कई नक्सली हमलों में शामिल था.

ये भी पढ़ेंः दंतेवाड़ा हमले की कहानी, जिससे चर्चा में आया माड़वी हिड़मा, नहीं भूली जा सकती CRPF के 76 जवानों की शहादत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!