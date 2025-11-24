Advertisement
बैकफुट पर नक्सली: सरेंडर करने की तैयारी, PLGA सप्ताह नहीं मनाएंगे, कहा-बस समय चाहिए

Naxalites Ready to Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन बैकफुट पर आ गए हैं, नक्सलियों ने तीन राज्यों के सीएम को पत्र लिखकर 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:48 PM IST
नक्सल संगठन सरेंडर करने को तैयार
नक्सल संगठन सरेंडर करने को तैयार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, बताया जा रहा है कि नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें संगठन अब सरकार के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है. बताया जा रहा है कि एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें उसने सरेंडर करने की बात कही है, यह पत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीएम के नाम लिखा गया है, जिसमें नक्सली संगठन ने हथियार छोड़कर पुनर्वास योजना स्वीकार करने की भी इच्छा जता दी है, जो नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. 

PLGA सप्ताह भी नहीं मनाएंगे

खास बात यह है कि नक्सलियों ने अब PLGA सप्ताह भी नहीं मनाने का फैसला किया है, कमेटी की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि कमेटी ने कहा है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की नक्सल गतिविधि नहीं होगी और सभी इकाइयां पूरी तरह शांत रहेंगी, अनंत के अनुसार संगठन जनवादी केंद्रीयता की प्रक्रिया पर चलता है, इसलिए सभी सदस्यों तक संदेश भेजने और सामूहिक निर्णय तक पहुंचने के लिए समय आवश्यक है. कमेटी ने तीनों राज्य सरकारों से अपील की है कि इस निर्णायक अवधि में सुरक्षा बलों के अभियान और इनपुट-आधारित ऑपरेशनों को रोक दिया जाए, ताकि संवाद की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रह सके. 

ये भी पढे़ंः इंडिया गेट पर नक्सली हिडमा का गुणगान... क्या है एजेंडा और प्रदर्शन के पीछे कौन?

नक्सलियों की तरफ से जारी पत्र में कहा गया बदलते हालातों का मूल्यांकन करते हुए केंद्रीय कमेटी सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी विराम देने का निर्णय लिया है, इस कदम को सीसीएम सतीश दादा और सीसीएम चंद्रन्ना का भी समर्थन प्राप्त है, एमएमसी जोन ने सामूहिक राय बनाने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया है. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दूरस्थ इलाकों में मौजूद साथियों तक संदेश पहुंचाने के लिए सरकार को रेडियो पर कमेटी का संदेश प्रसारित करने की अनुमति देनी चाहिए, नक्सल संगठन का कहना है कि कई क्षेत्रों में रेडियो ही बाहरी दुनिया से जानकारी का एकमात्र माध्यम है. 

हिड़मा के एनकाउंटर से बड़ा असर 

दरअसल, नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों में खलबली मची हुई है, भले ही 21 नवंबर को नक्सलियों ने अभय के नाम से एक पत्र जारी कर हिड़मा के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था, पत्र में दावा किया गया था कि बीमार हिड़मा इलाज के लिए विजयवाड़ा गया था, जहां उसकी लोकेशन लीक होने के बाद पुलिस ने 15 नवंबर को उसे हिरासत में लिया, आरोप है कि उसके बाद 18 नवंबर को अल्लुरी सितारामा राजू जिले के मारेडुमिल्ली इलाके में उसकी और उसकी पत्नी समेत छह लोगों की हत्या की गई. लेकिन हिड़मा के एनकाउंटर के बाद पूरा नक्सली संगठन हिल चुका है. 

पंखाझूर से कमल कुमार की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड पर नई निगरानी, अब पैसे कटे तो तुरंत आएगा SMS; फर्जी बिलिंग पकड़ी जाएगी फटाफट 

