झाड़फूंक के 'कंपटीशन' में भतीजा बना कसाई, चाचा की कुल्हाड़ी से काट दी गर्दन, 5 दिन बाद सुलझी हत्या की गुत्थी

Balrampur News: बलरामपुर ज़िले में पुलिस ने पांच दिन पहले हुए एक बुज़ुर्ग की बेरहमी से हत्या का मामला सुलझा लिया है. हत्या का आरोपी मृतक का सगा भतीजा निकला, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:54 AM IST
Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भतीजे ने ज़मीन विवाद और झाड़फूंक की दुश्मनी को लेकर अपने बुज़ुर्ग चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना रामचंदपुर थाना क्षेत्र के कलिकापुर गांव में हुई. 15 जनवरी को देवशरण यादव का आधा कटा हुआ शव कुर्सा नदी के पास जंगल में मिला था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी. गांव वालों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाईं और जांच शुरू की. जांच में पता चला कि हत्या का आरोपी मृतक का भतीजा देवकुमार यादव था. आरोपी अपने चाचा से ज़मीन के विवाद और झाड़फूंक के काम में कॉम्पिटिशन को लेकर नाराज़ था. मृतक लंबे समय से झाड़फूंक कर रहा था और उसने कई गांव वालों का भरोसा जीत लिया था, जिससे आरोपी के पास लोग कम आने लगे थे.

कुर्सा नदी के पास जंगल में मिली थी लाश
यह पूरी घटना रामचंद्रपुर पुलिस स्टेशन इलाके के कालिकपुर गांव में हुई, जहां 15 जनवरी को देवशरण यादव का शव कुर्सा नदी के पास एक जंगल में मिला था, उनका गला आधा कटा हुआ था. इसके बाद परिवार वालों और गांव वालों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव के साथ रामानुजगंज-सनावत सड़क को जाम कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने घटना के सभी पहलुओं की जांच के लिए अलग-अलग टीमें बनाईं.

कम ग्राहक मिलने से था नाराज
पुलिस के मुताबिक आरोपी भतीजा देवकुमार यादव अपने चाचा से ज़मीन के झगड़े और झाड़-फूंक के काम में कम ग्राहक मिलने की वजह से नाराज़ था. मृतक भी लंबे समय से गांव में झाड़-फूंक का काम करता था, और लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते थे. इन सब बातों से गुस्सा होकर आरोपी भतीजे ने अपने चाचा को मारने की साज़िश रची. घटना वाले दिन मृतक अपनी गायों और बैलों को चराने जंगल गया था. आरोपी उसके पास गया और कहा कि उसका मोबाइल फ़ोन खो गया है. फिर उसने मृतक से उसे ढूंढने के लिए कोई  झाड़-फूंक करने को कहा. इसी दौरान, आरोपी ने अपने साथ लाई कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर कई बार वार किए. मृतक की गर्दन आधी कट गई थी, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. देर शाम जब मृतक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया, और उसकी लाश जंगल के किनारे एक नाले के पास मिली. आरोपी भतीजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

