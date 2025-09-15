 नई खरीदी के बीच पुरानी फसल जाम, बस्तर प्रशासन के लिए चुनौती बना 95000 क्विटंल धान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2923048
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

नई खरीदी के बीच पुरानी फसल जाम, बस्तर प्रशासन के लिए चुनौती बना 95000 क्विटंल धान

CG Paddy Procurement Update: छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के चार धान संग्रहण केंद्रों में 95 हजार क्विंटल पुराने धान का उठाव अभी तक नहीं हो पाया है, जो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. कलेक्टर हरीश एस ने कहा कि जल्द ही इसे पूरा करने का इंतजाम किया जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस्तर प्रशासन के लिए चुनौती बना 95 हजार क्विटंल धान
बस्तर प्रशासन के लिए चुनौती बना 95 हजार क्विटंल धान

Bastar Paddy Procurement: बस्तर जिले में पिछले साल का करीब 95 हजार क्विंटल धान अब तक संग्रहण केंद्रों से नहीं उठाया जा सका है. जिले के बिरिंगपाल, नियानार, छोटे देवड़ा और सिवनी केंद्रों में यह धान पड़ा हुआ है, जो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. मिलर्स और धान खरीदी केंद्र संचालकों की सुविधा के लिए बस्तर के साथ-साथ बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा से भी धान इन चार केंद्रों में स्टोर किया जाता है.

सालभर पहले खरीदे गए धान का समय पर उठाव न होने से संग्रहण केंद्र भरे पड़े हैं. अब जबकि इस साल की नई धान खरीदी की तैयारी शुरू हो चुकी है, पुराने धान का जाम होना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है. मिलर्स अपने सुविधा अनुसार धान उठाते हैं, लेकिन देरी से उठाव के कारण नई खरीदी की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

करीब 95% धान का उठाव
बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने बताया कि चारों केंद्रों से करीब 95% धान का उठाव हो चुका है, लेकिन अभी भी 95 हजार क्विंटल धान बाकी है. उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द ही पुराने धान का उठाव पूरा किया जाएगा, ताकि नए साल की खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो सके. (रिपोर्टः अनूप अवस्थी/ बस्तर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बस्तर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bastar newsbastar farmer news

Trending news

bastar news
नई खरीदी के बीच पुरानी फसल जाम, बस्तर प्रशासन के लिए चुनौती बना 95000 क्विटंल धान
satna news
गोद में बच्चा, हाथ में पोछा...अस्पताल में नवजात की मां से कराई गई फर्श की सफाई
sehore conversion case
मतांतरण के आरोपी जब्बार खान पर बड़ा एक्शन, सीहोर में ढहाई गई अवैध तीन मंजिला कोठी
CG News
दिल्ली तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी संतों के लिए नई योजना, अब हर महीने मिलेंगे 15 हजार
Mohan Singh Rathore
सालाना कमाई 15 लाख, संपत्ति ₹24,92,83,823... BJP विधायक की प्रॉपर्टी का लेखा-जोखा
shahdol news
शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप नंबर हैक, आम आदमी के साथ अधिकारियों को भी किया अलर्ट
gwalior news
बिना मैरिज सर्टिफिकेट भी बन सकेगा पासपोर्ट, नवविवाहितों के लिए क्या हैं नए नियम?
Panna news
सावधान! चाय पीते ही बीमार पड़ा पूरा परिवार, पूरे गांव में फैली दहशत
sharad navratri 2025
शारदीय नवरात्रि में नहीं जला पाएंगे अगरबत्ती! एमपी के इस मंदिर में क्यों बदले नियम?
Bilaspur News
घर से भागी सहेली को फंसाया, शराब पिलाकर कराया जिस्मफरोशी का धंधा, 4 गिरफ्तार
;