नई खरीदी के बीच पुरानी फसल जाम, बस्तर प्रशासन के लिए चुनौती बना 95000 क्विटंल धान

Bastar Paddy Procurement: बस्तर जिले में पिछले साल का करीब 95 हजार क्विंटल धान अब तक संग्रहण केंद्रों से नहीं उठाया जा सका है. जिले के बिरिंगपाल, नियानार, छोटे देवड़ा और सिवनी केंद्रों में यह धान पड़ा हुआ है, जो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. मिलर्स और धान खरीदी केंद्र संचालकों की सुविधा के लिए बस्तर के साथ-साथ बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा से भी धान इन चार केंद्रों में स्टोर किया जाता है.

सालभर पहले खरीदे गए धान का समय पर उठाव न होने से संग्रहण केंद्र भरे पड़े हैं. अब जबकि इस साल की नई धान खरीदी की तैयारी शुरू हो चुकी है, पुराने धान का जाम होना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है. मिलर्स अपने सुविधा अनुसार धान उठाते हैं, लेकिन देरी से उठाव के कारण नई खरीदी की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

करीब 95% धान का उठाव

बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने बताया कि चारों केंद्रों से करीब 95% धान का उठाव हो चुका है, लेकिन अभी भी 95 हजार क्विंटल धान बाकी है. उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द ही पुराने धान का उठाव पूरा किया जाएगा, ताकि नए साल की खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो सके. (रिपोर्टः अनूप अवस्थी/ बस्तर)

