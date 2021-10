छत्तीसगढ़ में "मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान'' की सफलता पर नीति आयोग ने की सराहना

रायपुर: नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वकांक्षी ''मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान'' की विशेष रूप से सराहना की है. आयोग ने ट्विट कर छत्तीसगढ़ में इसके सफल क्रियान्वयन और उपलब्धि को उल्लेखित कर बधाई दी है.

Two years since it was launched, the Mukhyamantri Suposhan Abhiyan, #Chhattisgarh has lifted almost 1.5 lakh children out of #malnourishment, leading to a decline in the number of malnourished children in the state by 32 percent. https://t.co/sNx0F02jxN

