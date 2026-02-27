कुख्यात नक्सली पापा राव को घेरने के लिए फोर्स का बड़ा एक्शन शुरू, बस्तर का आखिरी नक्सल कमांडर सुरक्षाबलों के निशाने पर

Naxal Commander Papa Rao-छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में सुरक्षाबलों ने माओवाद के खिलाफ अपनी रणनीति में बड़ी बदलाव किया है. हाल के महीनों में नक्सलियों के बड़े कैडर के मारे जाने और कई बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद, अब फोर्स का पूरा ध्यान उन कमांडरों पर है जो जमीन पर बेहद सक्रिय और खतरनाक माने जाते हैं. इस सूची में सबसे ऊपर कुख्यात नक्सल कमांडर पापा राव है, जिसके खिलाफ सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है. फोर्स तेजी से पापा राव की तलाश में जुट गई है.

कौन है पापा राव

पापा राव, जिसे मंगू दादा और चंद्रन्ना के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में बस्तर के सक्रिय सबसे अनुभवी और रणनीतिक नक्सली नेताओं में से एक है. वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य होने के साथ-साथ पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के इंचार्ज के रूप में काम कर रहा है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी के अनुसार, वर्तमान में इलाके में लगभग 100 से 125 नक्सली सक्रिय हैं, जिनकी कमान सीधे तौर पर पापा राव के हाथों में है. सरकार ने पापा राव पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है.

इंद्रावती टाइगर रिजर्व के आसपास तलाश

पापा राव लंबे समय से सुरक्षाबलों को चकमा देने में माहिर रहा है, लेकिन फोर्स को मिली जानकारी ने उसकी मुश्किल बढ़ा दी है. सुरक्षाबलों को जानकारी मिली है कि उसकी आखिरी मौजूदगी बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के दुर्गम इलाकों में देखी गई थी. यह इलाका अपनी घनी झाड़ियों और कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना रहा है. सुरक्षाबलों की टीमें अब इसी इलाके में अपनी दस्तक दे रही हैं.

सरेंडर का दिया जा चुका है अल्टीमेटम

पुलिस के आला अधिकारियों ने पापा राव को आत्मसमर्पण करने का भी अल्टीमेटम दे दिया है. पापा राव से मुख्यधारा में लौटने की अपील की जा चुकी है. पापा राव बीजापुर इलाके में दशकों से सक्रिय रहा है. जनवरी 2025 में हुए आईईडी ब्लास्ट में 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और एक ड्राइवर की भी मौत हुई थी. इस हमले का नेतृत्व पापा राव ने किया था. ऐसे में सुरक्षाबलों ने पापा राव की तलाश तेज कर दी है.

नक्सलियों से सरेंडर की अपील

आईजी बस्तर सुंदरराज पी ने बताया बस्तर में अब कुछ ही कैडर बचे हैं. जिनमें पापा राव और उसके कुछ साथी भी हैं, जिनकी संख्या काफी कम है. लगातार नक्सलियों का क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है. जो भी कैडर्स के माओवादी बचे हुए हैं उनसे मुख्यधारा में वापस लौटने की अपील लगातार जारी है.

