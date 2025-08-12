Durg Search Opration: छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ 'ऑपरेशन रोहिंग्या', दुर्ग में 321 में से 31 मिले संधिग्ध

Durg News: दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है. राखी के त्योहार के कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की पहचान और दस्तावेज जांच का अभियान चलाया. इस बार कार्रवाई जामुल स्थित अटल आवास, घासीदास नगर और कुरूद इलाके के अटल आवास में हुई. पुलिस टीम ने घर-घर जाकर निवासियों की स्कैनिंग की और आधार कार्ड, पहचान पत्र व अन्य वैध दस्तावेजों की जांच की. कुल 321 लोगों की जांच में 31 ऐसे व्यक्ति मिले, जिनके पास जरूरी पहचान दस्तावेज नहीं थे.

पुलिस ने इन सभी 31 संदिग्धों के फिंगरप्रिंट मौके पर ही स्कैन किए और उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे शहर छोड़कर न जाएं. फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को उनके मूल पते पर भेजा जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि उनके खिलाफ किसी तरह का अपराध दर्ज है या नहीं. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि सभी संदिग्ध पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं.

दुर्ग पुलिस प्रवासी मजदूरों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. अब तक जिले के कई हिस्सों में सैकड़ों संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं, जिनमें बांग्लादेशी मूल के लोग भी शामिल हैं. पुलिस इन मामलों में NAFIS (राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली) के जरिए सत्यापन करा रही है, ताकि अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके.

यह अभियान जारी रहेगा

पुलिस प्रवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी के मुताबिक, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे सभी क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जाएगी, जहां प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं. उनका कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे ऑपरेशन बेहद जरूरी हैं. स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

