स्कूल में घोर लापरवाही! सोती हुई बच्ची पर नहीं गया किसी का ध्यान, ताला लगाकर चले गए सब

Pakhanjur News: पखांजूर के हरनगढ़ आत्मानंद स्कूल में स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है. यहां शिक्षक और चपरासी 5 साल की बच्ची को कक्षा में सोता हुआ छोड़कर घर चले गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:22 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के पखांजूर के हरनगढ़ स्थित आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां शिक्षक और चपरासी पांच साल की बच्ची को कक्षा में सोता हुआ छोड़कर घर चले गए, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि अंदर एक मासूम बच्ची सो गई है. जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके परिजन स्कूल पहुंचे और वहां से बच्ची के रोने की आवाज सुनी. दरवाज़ा खोला गया तो बच्ची कक्षा के अंदर बंद मिली.

स्कूल में घोर लापरवाही!
दरअसल, यह मामला पखांजूर के आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक शाला हरणगढ़ का है, जहां स्कूल के कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही के कारण कक्षा पहली की छात्रा गुंजन मंडल को कक्षा में ही बंद कर दिया गया. घटना सोमवार को हुई जब स्कूल की छुट्टी के बाद शिक्षकों और चपरासी ने कमरे में ताला लगा दिया, लेकिन बच्ची अंदर सो रही थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया. 

सोती हुई बच्ची पर नहीं गया किसी का ध्यान
जानकारी के मुताबिक, ग्राम पीवी-8 गांव की रहने वाली गुंजन मंडल रोज़ाना स्कूल बस से घर आती थी. लेकिन जब सोमवार को वह नहीं पहुंची, तो उसके परिवार को चिंता हुई. उन्होंने उसकी तलाश शुरू की और शाम करीब पांच बजे स्कूल पहुंचे. वहां उन्हें स्कूल के अंदर से एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी. सूचना मिलने पर स्कूल की शिक्षिका और चपरासी पहुंचे, दरवाज़ा खोला और बच्ची को बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि बच्ची छुट्टी के दौरान कक्षा में सो गई थी, लेकिन किसी शिक्षिका या चपरासी ने ध्यान नहीं दिया और कमरे में ताला लगाकर स्कूल बंद कर दिया गया.

परिजनों ने जताई नाराजगी
प्रधान पाठिका दीक्षिका साहू ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत चपरासी को बुलाकर ताला खुलवाया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया. परिजनों ने बताया कि अगर बच्ची बेहोश हो जाती या कोई अनहोनी हो जाती, तो इसके लिए पूरी तरह से स्कूल जिम्मेदार होता. इस घटना से ग्रामीणों और परिजनों में शिक्षकों के प्रति भारी आक्रोश है. घटना की सूचना मिलने पर स्कूल की प्रधानाध्यापिका मौके पर पहुंचीं और परिजनों से इस गंभीर लापरवाही के लिए क्षमा मांगी.

TAGS

Pakhanjur Newschhattisgarh news

