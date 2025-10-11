पंचायत में फिर घोटाला! सरपंच-सचिव जी डकार गए जनता के लाखों, बलरामपुर का मामला

Balrampur Local News: बलरामपुर जिले में ग्रामीणों के जन सहयोग और श्रमदान का पैसा भी आरईएस विभाग के इंजीनियर की लापरवाही से सरपंच और सचिव द्वारा हड़पने का मामला सामने आया है. इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि जिस मिट्टी के कार्य को ग्रामीणों ने मात्र 50 हजार रुपये में पूरा किया, उसी कार्य का इंजीनियर ने 2 लाख 50 हजार रुपये का मूल्यांकन कर सत्यापन करा लिया. इसके बाद ग्राम पंचायत के खाते में यह राशि दो किस्तों में भेज दी गई. मामला सामने आने के बाद अब एसडीएम ने इस पर जांच और कार्रवाई की बात कही है.

दरअसल, बलरामपुर ब्लॉक के चितविश्रामपुर में फुलझरवा नाला पर बना बांध जुलाई-अगस्त के बीच टूट गया था. इसके बाद नाले का पानी ग्रामीणों के खेतों में घुस गया, जिससे धान की फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया. ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव से मूलभूत मद से बांध की मरम्मत कराने की मांग की, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया. मजबूर होकर ग्रामीणों ने 50 हजार रुपये चंदा इकट्ठा कर श्रमदान के माध्यम से खुद ही बांध की मरम्मत कर दी.

सरकारी रुपयों का बड़ा दुरुपयोग

इधर, बांध के मरम्मत होते ही सरपंच और सचिव ने उसी कार्य के नाम पर दो किस्तों में 2 लाख 50 हजार रुपये का आहरण कर लिया. जब ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने ग्रामसभा की बैठक में इसका विरोध किया. दबाव बढ़ने पर सरपंच और सचिव ने ग्रामीणों को 50 हजार रुपये वापस कर दिए. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस कार्य को ग्रामीणों ने 50 हजार में पूरा किया, उसे आरईएस विभाग के इंजीनियर ने 2 लाख 50 हजार का बताकर मूल्यांकन कैसे कर दिया? इससे सरकारी राशि के दुरुपयोग का बड़ा मामला उजागर हुआ है.

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच और सचिव के इस कारनामे की शिकायत जिला प्रशासन से की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी. हालांकि जब इस मामले को मीडिया द्वारा एसडीएम के संज्ञान में लाया गया, तो एसडीएम अभिषेक गुप्ता ने तत्परता दिखाते हुए पंचायत के दोषियों के खिलाफ नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह बघेल, बलरामपुर)

