प्रेमिका की हत्या कर लाश खेत में फेंकी, प्रेमी और उसके दोस्त गिरफ्तार

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में दोस्ती, प्यार और भरोसे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां एक युवती ने जिसे अपना हमसफर चुना था, वही उसका जल्लाद बन गया. शादी का सपना देख रही एक युवती को उसके ही प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. वजह सिर्फ इतनी थी कि युवती शादी के लिए दबाव बना रह थी और प्रेमी इस बंधन से बचना चाहता था. पंखाजूर पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरप्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

अज्ञात युवती का मिला था शव

घटना की शुरुआत, 22 जनवरी 2026 हो हुई, जब पंखाजूर थाना क्षेत्र के बेड़कापसी गांव में एक खेत के पास एक अज्ञात युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच के बाद शव की शिनाख्त ग्राम सहडोंगरी की रहने वाली संगीता उसेंडी के रूप में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश तेझ कर दी.

शादी के लिए दबाव बना रही थी युवती

जांच के दौरान पुलिस के रडार पर मृतका का प्रेमी दिनेश दुग्गा आया. जब पुलिस ने दिनेश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने जो खुलासा किया वो रोंगटे खडे़ कर देने वाला था. आरोपी दिनेश ने कबूल किया कि संगीता उस पर शादी करने का लगातार दबाव बना रही थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था. इसी बात से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक खूनी साजिश रची.

दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या

16 जनवरी 2026 की रात आरोपी दिनेश ने बहाने से संगीता को उसके घर से बाहर बुलाया और सुनसान खेत की ओर ले गया. वहां दिनेश ने अपने दो दोस्तों, समनदीप पन्ना और एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर संगीता की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाकर फरार हो गए. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को धर दबोचा. पुलिस ने मुख्य आरोपी दिनेश दुग्गा और समनदीप को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है.

