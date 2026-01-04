यात्रीगढ़ कृपया ध्यान दें...! दो दिनों तक प्रभावित रहेंगी बस्तर से चलने वाली ये ट्रेनें, देखें लिस्ट

Chhattisgarh News: बस्तर संभाग में रेल यात्रियों को 5 और 6 जनवरी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे अधिकारी किरंदुल-कोत्तवालसा रेल सेक्शन पर सुरक्षा से जुड़ा काम करेंगे, ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लगाएंगे और सेगमेंट बॉक्स लगाएंगे. इस टेक्निकल काम की वजह से इन दो दिनों में पैसेंजर ट्रेनों के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा. जगदलपुर, दंतेवाड़ा और किरंदुल रूट पर चलने वाली छह बड़ी पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित होंगी.

दो दिनों तक प्रभावित रहेंगी बस्तर से चलने वालीये ट्रेनें

दरअसल, 5 और 6 जनवरी को किरंदुल-कोट्टावलासा सेक्शन पर सेफ्टी का काम, ट्रैफिक और पावर ब्लॉक, और सेगमेंट बॉक्स इंस्टॉलेशन किया जाएगा जिसकी वजह से छह पैसेंजर ट्रेनों को कोरापुट में शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है. भुवनेश्वर-जगदलपुर एक्सप्रेस और राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस 5 जनवरी को कोरापुट में शॉर्ट-टर्मिनेट होंगी, जबकि 6 जनवरी को चार पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित होंगी.

विशाखापट्टनम-किरंदुल पैसेंजर ट्रेन सिर्फ़ कोरापुट तक ही जाएगी. वापसी में यह कोरापुट से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगी. इसी तरह जगदलपुर से शुरू होने वाली जगदलपुर-भुवनेश्वर एक्सप्रेस और जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस भी कोरापुट से अपने-अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना होंगी. कोरापुट और जगदलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन सेवाएं दो दिनों तक प्रभावित रहेंगी, और इसका असर दंतेवाड़ा और किरंदुल में भी सेवाओं पर पड़ेगा.

रेल यात्रियों की बढ़ी पेरशानी

एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि इस अरेंजमेंट के कारण, कोरापुट और जगदलपुर के बीच रेल कनेक्टिविटी दो दिनों के लिए बाधित रहेगी. दंतेवाड़ा और किरंदुल जाने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस ब्लॉक अवधि के दौरान होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं. यह ऑपरेशनल बदलाव सिर्फ़ सुरक्षा बढ़ाने और ट्रैक के रखरखाव को मज़बूत करने के लिए लागू किया जा रहा है. कोरापुट और जगदलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन सेवाएं इन दो दिनों तक प्रभावित रहेंगी, जिसका असर दंतेवाड़ा और किरंदुल क्षेत्रों के यात्रियों पर भी पड़ेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेनों का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें.

