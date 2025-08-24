सड़क पर गड्ढे, गड्ढों में गाड़ियां! पेंड्रा-बिलासपुर रोड पर भीषण जाम, दोनों और लगी वाहनों की लंबी कतारें

Pendra-Bilaspur Road Jam: पेंड्रा-रतनपुर-बिलासपुर मार्ग पर अलग-अलग जगहों पर भीषण जाम लग गया है. एक जगह कोयला लदा ट्रेलर फंस गया, तो वहीं रेलवे ओवरब्रिज के पास सड़क की मिट्टी धंसने से एक मालवाहक गाड़ी फंस गई है. जिसके चलते लंबा जाम लगा हुआ है. स्थानीय लोग जाम खुलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं.

दो अलग-अलग जगहों पर लगा जाम

दरअसल, लगातार हुई बारिश ने जहां सड़कों के गुणवत्ता की पोल खोल दी है. वहीं. अब इससे यात्री परेशान होने लग गए हैं. पेंड्रा को रतनपुर होते हुए बिलासपुर जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर दो जगह पर जाम लगा है. पहला जाम घटोली के पास लगा है. जिसमें एक कोयला लोड ट्रेलर बीच सड़क पर फंस गई है. जिसकी वजह से उसके दोनों और भारी वाहनों की लंबी कटारे लग गई है. जिसमें यात्री बसें भी शामिल हैं. फिलहाल जाम को खोलने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किया जा रहे हैं.

वहीं, दूसरा जाम इसी रोड पर अमरपुर एवं बसंतपुर के बीच लगा है. जिसमें रेलवे की ठेका कंपनी द्वारा बनाया जा रहा ब्रिज के पास की मिट्टी 1 फीट से ज्यादा दास गई है. जिससे वहां ब्रिज पार नहीं कर पा रहे हैं और मुख्य सड़क पर ही जाम लग गया है. ब्रिज पार करने के दौरान एक माल वाहक गाड़ी भी इसी जगह पर फंस गई. जिससे कई यात्री बसें फंसी हुई हैं.

यातायात प्रभावित

पेंड्रा रतनपुर मार्ग पर लगे जाम से बिलासपुर की कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई है. वैसे भी इस सड़क पर काम कर रही नेशनल हाईवे की ठेका कंपनियों और अधिकारियों की मनमानी से लगातार आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही है, अब फिर एक बार जब बारिश ने अपना रंग दिखाई तो सड़कों के गुणवत्ता की पोल खुल कर सामने आ गई है.

रिपोर्ट- दुर्गेश सिंह बिसेन, जी मीडिया, पेंड्रा

