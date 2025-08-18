झूले की सैर करने बैठे लोगों की आसमान में अटकी रही सांसे, डेढ़ घंटे तक चला खौफनाक मंजर

Raigarh DisneyLand Jhula: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां जन्माष्टमी के अवसर पर मीना बाज़ार में लगे हवाई झूले का मोटर आचानक बंद होने की वजह से, झूले पर सवार कई लोग हवा में अटक गए. करीब डेढ़ घंटे तक लोग झूले में ही फसे रहे. क्रेन बुलवा कर झूले पर सवार लोगों को निचे उतारा गया.

इस घटना से किसी के जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है.

अचानक हवा में रूका झूला

जन्माष्टमी के अवसर पर सावित्री नगर इलाके के मीना बाज़ार में लगे डीजनी लैंड मेला में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मेले में लेग हवाई झूले पर बच्चे समेत कई महिलाएं भी सवार थी. अचानक से झूले का मोटर खराब होने की वजह से झूला आसमान में ही रूक गया. इस दौरान झूले पर सवार कई लोग ऊपर ही फंसे रह गए. झूले के अक्समात बंद पड़ने की वजह से बच्चे और महिलाओं में चीख-पुकार मच गई.

क्रेन की मदद से लोगों को बचाया गया

लगभग डेढ़ घंटे तक लोग झूले पर ही फंसे रहे. झूले के आसपास लोगों की भीड़ इक्ट्ठा हो गई. सबकी निगाहें ऊपर आसमान में थी कि क्या हुआ. किसी तरह क्रेन बुलवा कर ऊपर फंसे लोगों को नीचे उतारा गया और स्थिति को कंट्रोल किया गया. इस घटना में किसी अनहोनी की कोई खबर सामने नहीं आई है लेकिन हैरानी की बात ये है कि इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है. अब तक ना ही कोई कार्रवाई हुई है ना ही झूला संचालक से कोई पूछताछ.

झूला संचालक लोगों की गुंडागर्दी

वहीं मौके पर मौजूद एक शख्स जब इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था तभी झूला संचालक के कुछ गुर्गों ने अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी. सभी युवक को वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक रहे थे. कुछ धमकी देते भी नजर आए है. अब सोशल मीडिया पर ये वीडियों वायरल हो रहा है. वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मीना बाज़ार में लगे झूलों के हाल बहुत खराब है. ना ही इनकी जांच की जाती है ना ही सुरक्षा पर कोई ध्यान दिया जाता है. मेले में झूले का रुकना यहां आम बात हो गई है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायगढ़ की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

रिपोर्ट: श्रीपाल यादव, Z मीडिया, रायगढ़