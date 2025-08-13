Surajpur News: नाच-गाने में व्यस्त था पूरा परिवार, अकेला देख नाबालिग के साथ दुष्कर्म, जंगल से 3 आरोपी गिरफ्तार

Surajpur News: सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहां आठवीं कक्षा की नाबालिक के साथ तीन आरोपियों के द्वारा अलग-अलग जगह पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, एक नाबालिक लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, कि गांव के ही तीन लड़के उसके साथ पिछले एक साल से लगातार अलग-अलग जगह पर दुष्कर्म कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर सभी आरोपियों की तलाश की और तीनों को ही अलग-अलग जगह से गिरफ्तार कर सभी के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित कई अन्य मामलों के तहत उन्हें जेल भेज दिया है.

शिकायत के मुताबिक, नाबालिग के साथ पहली घटना उसके ही घर पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान जब सभी लोग नाच गाने में व्यस्त थे. इसी बीच रात में जब पीड़िता घर से बाहर निकली, तभी गांव का युवक रवि सिंह ने उसे अकेला पाकर जबरन दुर्व्यवहार किया, जबकि दूसरी घटना तब हुई, जब पीड़ित अपने घर पर ही थी तभी आरोपी नवल सिंह रात में उसके घर पहुंचा और जान से मारने की धमकी देकर उसे जंगल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

आरोपियों ने दी थी बच्ची को धमकी

वहीं तीसरी घटना के बारे में भी बताया कि जब नाबालिग अपने घर के पास एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गई हुई थी, तभी आरोपी रघुवीर सिंह ने झूठ बोलकर कहा कि कोई उसे बाहर बुला रहा है. नाबालिक जैसे ही बाहर आई, आरोपी ने उसे दूर ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया. तीनों आरोपियों ने नाबालिक को धमकी दी थी कि अगर यह बात किसी को बताई तो, जान से मार देने की धमकी भी दी थी.

बच्ची ने शिक्षिका को सुनाई आपबीती

जब लगातार इन तीनों के द्वारा नाबालिक के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की जाने लगी. तो आखिरकार उसने अपने स्कूल की शिक्षिका को अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद इस पूरी घटना की जानकारी बाल संरक्षण इकाई को दी गई, बाल संरक्षण इकाई के जांच में यह पाया गया, कि नाबालिक के साथ दुष्कर्म हुआ है. जिसके बाद पुलिस में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी. पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि तीनों ही आरोपी जंगल में छुपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने अलग-अलग टीम के साथ छापा मार कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर दिया है. (रिपोर्टः ओपी तिवारी/ सूरजपुर)

