बेमेतरा में किसान के खेत में हुआ रहस्यमयी गड्ढा, देखते ही देखते धंस गई जमीन, डर गए लोग
बेमेतरा में किसान के खेत में हुआ रहस्यमयी गड्ढा, देखते ही देखते धंस गई जमीन, डर गए लोग

Bemetara News: बेमेतरा के कुरुद गांव में एक किसान के खेत की जमीन अचानक धंसने से 25 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया. यह रहस्यमयी घटना गांव में भय और चर्चा का विषय बन गई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:05 PM IST
बेमेतरा में किसान के खेत में हुआ रहस्यमयी गड्ढा, देखते ही देखते धंस गई जमीन, डर गए लोग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक बेहद अजीबोगरीब घटना सामने आई है. जहां एक किसान के खेत में अचानक ज़मीन धंस गई. इससे खेत के बीचों-बीच लगभग 25 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा एक रहस्यमयी गड्ढा बन गया. यह घटना उस समय हुई जब किसान खेत का निरीक्षण कर रहा था. गांव में इसे लेकर भय और कौतूहल का माहौल है. कुछ लोग इसे प्राकृतिक परिवर्तन मान रहे हैं, तो कुछ इसे किसी अलौकिक घटना से जोड़ रहे हैं.  तहसीलदार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है.

यह भी पढ़ें: Breaking News-बिजली हाफ योजना में संशोधन का विरोध, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, उपभोक्ताओं को फायदा देने की मांग

 

किसान के खेत में हुआ रहस्यमयी गड्ढा
दरअसल, बेमेतरा जिले के बेरला तहसील अंतर्गत कुरुद गांव में एक अजीबोगरीब और चिंताजनक घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है. स्थानीय किसान लाला साहू के खेत में अचानक ज़मीन धंस गई, जिससे खेत के बीचों-बीच लगभग 25 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया है. यह घटना उस समय हुई जब किसान लाला साहू हर दिन की तरह अपने खेत घूमने गए थे. सूचना मिलने पर बेरला तहसीलदार आशुतोष गुप्ता अपनी टीम के साथ कुरुद गांव पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया.

ग्रामीणों में डर का माहौल
कुरुद गांव के सरपंच प्रतिनिधि हेमनाथ साहू ने मीडिया को बताया कि किसान लाला साहू जैसे ही खेत के एक हिस्से की ओर बढ़े, उन्हें ज़मीन में कुछ हलचल महसूस हुई. मिट्टी धंसने लगी और कुछ ही मिनटों में एक बड़ा गड्ढा बन गया. अर्जुन साहू ने बताया कि यह दृश्य देखकर वे घबरा गए और तुरंत गांव की ओर दौड़े और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी. जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो वे भी इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर हैरान और भयभीत हो गए.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में 10 IAS अफसरों का बड़ा फेरबदल, मिली नई जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

 

इस घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राकृतिक कारणों से हुआ है, जैसे ज़मीन के नीचे पानी के स्तर में बदलाव, जबकि कुछ ग्रामीण इस अलौकिक घटना मान रहे हैं. इस घटना ने पूरे इलाके में भय का माहौल बना दिया है. इस घटना के बारे में आगे कुछ तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं.

रिपोर्ट- गौकरण यदु

