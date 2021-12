PM Kisan Nidhi: 10वीं किस्त आने में इसलिए हो रही देरी, जानिए अब कब आएगा आपके खाते में पैसा

PM Kisan 10th Installment: प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की 10वी किस्त का इंतजार लंबे समय से चल रहा है. देशभर के करोड़ो किसानों के लिए इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. हाल ही में खबर आई थी कि सम्मान निधि की 10वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 10th Installment) आज यानि 15 तारीख को किसानों के खातों में आ जाएगी, लेकिन अब खबर आई है कि इसे 16 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जारी कर सकते हैं. इस देरी के पीछे क्या कारण है ये समझना जरूरी है.

16 दिसंबर को आएगी किस्त?

हालांकि केंद्र सरकार नॉकी ओर से 10वीं किस्त की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कुछ किसानों को इससे जुड़े मैसेज भेजे गए हैं. अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के 9016140 और छत्तीसगढ़ 3960098 किसानों को सीधे इसका लाभ होगा. ये आंकड़े अगस्त-नवंबर के बीच के हैं, जब दोनों प्रदेशों के किसानों को इसका लाभ मिला था. हर साल रजिस्टर्ड किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये दिए जाते हैं. इससे पहले की 9 किस्तों को देखें तो PM Kisan Yojna के तहत अबतक कुल 18,000 रुपये भेजे जा चुके हैं.

Varun Singh Death News: नहीं रहे हेलिकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, बिपिन रावत के साथ हुए थे घायल

अब 10वी किस्त का सभी को इंतजार है. 16 दिसंबर को गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के तौर-तरीकों पर आयोजित कृषि कार्यक्रम में पीएम मोदी ऑनलाइन समारोह को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में करीब 5000 किसानों के हिस्सा लेने की उम्मीद है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी दौरान पीएम 'किसान की 10वीं किस्त' को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे.

किस्त आने का या देरी का कैसे चलता है पता

किसानों के स्टेटस को देखें तो उसमें फिलहाल 'Rft Signed by State For 10th Installment' लिखा आ रहा है. इसका मतलब है कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डाटा जैसे आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड की जांच हो चुकी है और वो सही पाया गया है. इसके बाद FTO (Fund Transfer Order) जनरेट होगा. स्टेट्स में 'FTO is Generated and Payment confirmation is pending' लिखा आने से पता चलता है कि जल्द ही आपकी किस्त अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी. जब तक FTO जनरेट नहीं होता है, यही किस्त रुकने का मुख्य कारण होता है. कई बार सरकार की तरफ से अकाउंट में पैसे नहीं आने का कारण आधार नंबर और बैंक अकाउंट में गलतियां होना हो सकता है. इसके अलावा बैंक खाते का नाम और आधार कार्ड पर दर्ज नाम की स्पेलिंग मैच नहीं कर रही हो या फिर गलत IFSC कोड भर दिया हो, तो भी किसानों के मिलने वाली राशि नहीं आती.

Free Coaching: NEET और JEE के लिए फ्री कोचिंग, आवेदन करने की लास्ट डेट आज, जल्दी देखिए डिटेल्स

PM Kisan Yojna की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाकर किस्त का स्टेटस चेक कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर 'Farmers Corner' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद 'Beneficiaries List' के ऑप्शन पर जाएं

अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का चुनाव करें.

'Get Report'पर क्लिक करे.

आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, लिस्ट में आपके खाते का स्टेटस पता चल जाएगा.

Watch Live Tv