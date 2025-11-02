Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarh

PM मोदी ने CG को दी 14260 करोड़ के परियोजनाओं की सौगात, बोले- वह दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़...

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे मुख्य क्षेत्रों से जुड़े 14,260 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विकास और बदलाव लाने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 02, 2025, 03:18 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के गठन के 25 साल पूरे होने पर नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे मुख्य क्षेत्रों से जुड़े 14,260 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विकास और बदलाव लाने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई दी और कहा कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं दीं.

पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ राज्य के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होना उनके लिए बहुत खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि एक पार्टी वर्कर के तौर पर उन्होंने राज्य बनने से पहले का समय देखा है और पिछले 25 सालों की इसकी यात्रा के भी वह गवाह रहे हैं. इसलिए, इस गर्व के पल का हिस्सा बनना उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल अनुभव है.

जो बीज 25 साल पहले बोया गया था, वह फलता-फूलता पेड़ बन गया है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पच्चीस साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आपके सपनों का छत्तीसगढ़ आपको सौंपा था, इस संकल्प के साथ कि यह राज्य विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा.' उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों के सफर को देखकर उन्हें गर्व महसूस होता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने मिलकर कई मील के पत्थर हासिल किए हैं. जो बीज पच्चीस साल पहले बोया गया था, वह अब विकास का एक फलता-फूलता पेड़ बन गया है. छत्तीसगढ़ तेज़ी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने आगे कहा कि आज राज्य को एक नई विधानसभा भवन के रूप में लोकतंत्र का एक नया मंदिर भी मिला है. पीएम मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ट्राइबल म्यूज़ियम का उद्घाटन भी किया. इसी मंच से लगभग ₹14,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया. उन्होंने इन विकास पहलों के लिए सभी को बधाई दी.

25 साल में 40000 KM तक फैल गया है रोड मैप: पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2000 से अब तक एक पूरी पीढ़ी बदल गई है. आज युवाओं की एक नई पीढ़ी है जिसने वे पुराने दिन नहीं देखे हैं, जब गांवों तक पहुंचना एक चुनौती थी और कई गांवों में सड़कों का नामोनिशान तक नहीं था. उन्होंने बताया कि आज छत्तीसगढ़ के गांवों में रोड नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक फैल गया है. पिछले 11 सालों में राज्य में नेशनल हाईवे का जबरदस्त विस्तार हुआ है और नए एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ की तरक्की की पहचान बन रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि पहले रायपुर से बिलासपुर जाने में कई घंटे लगते थे, लेकिन अब यह समय आधा हो गया है. उन्होंने एक नए चार-लेन हाईवे का शिलान्यास भी किया, जिससे छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी.

25 साल में रेल और एयर कनेक्टिविटी हुए बेहतर: पीएम मोदी

यह बताते हुए कि छत्तीसगढ़ में रेल और एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया गया है पीएम मोदी ने कहा कि अब राज्य में वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें चल रही हैं और रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर जैसे शहर अब डायरेक्ट फ्लाइट्स से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, जो कभी मुख्य रूप से कच्चे माल के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, अब एक इंडस्ट्रियल राज्य के रूप में एक नई भूमिका में उभर रहा है. प्रधानमंत्री ने पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों के लिए हर मुख्यमंत्री और हर सरकार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इसका एक बड़ा श्रेय डॉ. रमन सिंह को जाता है, जिन्होंने कई बड़ी चुनौतियों के समय राज्य का नेतृत्व किया. उन्होंने खुशी जताई कि डॉ. रमन सिंह अब स्पीकर के तौर पर असेंबली का मार्गदर्शन कर रहे हैं और विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है.

छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेक्टर में हुए कई बड़े काम

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गरीबी को करीब से देखा है और गरीबों की चिंताओं और बेबसी को समझते हैं. उन्होंने कहा कि जब देश ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया तो उन्होंने गरीब लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए हेल्थकेयर, इनकम, शिक्षा और सिंचाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है. यह बताते हुए कि 25 साल पहले छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, पीएम मोदी ने कहा कि आज राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज और रायपुर में एक AIIMS है. उन्होंने याद दिलाया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का देशव्यापी अभियान छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ था. फिलहाल, राज्य में 5,500 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं.

11 सालों में चार करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिले: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार की कोशिश यह पक्का करना है कि हर गरीब नागरिक इज्जत की जिंदगी जिए.' उन्होंने कहा कि झुग्गियों और अस्थायी शेल्टरों में रहने से निराशा और बढ़ जाती है और गरीबी से लड़ने का हौसला कमजोर हो जाता है. इसलिए, हमारी सरकार ने हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में चार करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं और अब सरकार तीन करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है. सिर्फ आज ही छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से ज्यादा परिवार अपने नए घरों में जा रहे हैं और लगभग तीन लाख परिवारों को ₹1,200 करोड़ का भुगतान मिला है. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ पिछले साल ही गरीब लोगों के लिए सात लाख पक्के घर बनाए गए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं- हर घर एक परिवार के सपने और बहुत ज्यादा खुशी को दिखाता है. उन्होंने सभी लाभार्थी परिवारों को दिल से बधाई दी.

छत्तीसगढ़ के हर गांव में बिजली पहुंच गई है: पीएम मोदी

यह जोर देते हुए कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों की जिंदगी आसान बनाने और उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब राज्य के हर गांव में बिजली पहुंच गई है और जिन इलाकों में पहले बिजली नहीं थी, वहां भी अब इंटरनेट पहुंच गया है. पीएम मोदी ने याद दिलाया कि एक समय था जब आम परिवारों के लिए LPG कनेक्शन एक दूर का सपना था. आज, गैस कनेक्शन छत्तीसगढ़ के गांवों और गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासी समुदायों के घरों तक पहुंच गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार अब सिलेंडरों के अलावा पाइपलाइन से भी सस्ती गैस देने पर काम कर रही है. उन्होंने घोषणा की कि नागपुर-झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन आज देश को समर्पित कर दी गई है और इस प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई दी.

आदिवासी विरासत को बचाने और आदिवासी विकास के लिए काम

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, जो एक ऐसा समुदाय है जिसका गौरवशाली इतिहास है और जिसने भारत की विरासत और विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है. मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि पूरा देश और दुनिया आदिवासी समुदायों के योगदान को पहचाने और उसका सम्मान करे. चाहे वह देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम बनाना हो या भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करना हो. सरकार का लगातार प्रयास आदिवासी समाज की विरासत का सम्मान करना और उसे गौरवान्वित करना है.

प्रधानमंत्री ने बताया कि आज इस दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है. उन्होंने बताया कि यह संग्रहालय आजादी से पहले के 150 से ज्यादा सालों के आदिवासी इतिहास को दिखाता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया. उन्होंने भरोसा जताया कि यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा.

पीएम मोदी मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार एक साथ आदिवासी विरासत को बचाने और आदिवासी विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है. उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का ज़िक्र किया, जो देश भर के हजारों आदिवासी गांवों में विकास की नई रोशनी ला रहा है. उन्होंने बताया कि यह ₹80,000 करोड़ की पहल है, जो आजाद भारत में आदिवासी इलाकों के लिए अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी पहल है. उन्होंने आगे कहा कि पहली बार सबसे कमजोर आदिवासी समूहों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई है. PM-JANMAN योजना के तहत इन समुदायों की हजारों बस्तियों में विकास कार्य किए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स इकट्ठा करते आ रहे हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मौजूदा सरकार ही है जिसने वन धन केंद्रों के जरिए ज्यादा कमाई के मौके बनाए हैं. उन्होंने कहा कि तेंदू पत्तों की खरीद के लिए बेहतर इंतजामों से छत्तीसगढ़ में इकट्ठा करने वालों की इनकम में काफी बढ़ोतरी हुई है.

वह दिन दूर नहीं जब देश माओवादी आतंकवाद से आजाद होगा: PM मोदी

छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद की बेड़ियों से आजाद हो रहा है और पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की. उन्होंने नक्सलवाद की वजह से लोगों को 50-55 सालों तक झेले गए दर्दनाक अनुभवों को याद किया. उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो संविधान को मानने का दिखावा करते हैं और सामाजिक न्याय के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं. यह कहते हुए कि उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए दशकों तक लोगों के साथ अन्याय किया. उन्होंने कहा कि माओवादी आतंकवाद की वजह से छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में लंबे समय तक सड़कें नहीं थीं. बच्चों को स्कूल नहीं मिल पाते थे, बीमार लोगों को अस्पताल नहीं मिलते थे और जिन लोगों ने दशकों तक देश पर राज किया, वे जिंदगी के आराम का मजा लेते हुए लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था.

यह जोर देते हुए कि वह अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को हिंसा के जाल में बर्बाद नहीं होने दे सकते और न ही वह अनगिनत माताओं को अपने बच्चों के लिए रोते हुए देख सकते हैं, पीएम मोदी ने कहा कि जब 2014 में देश ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया तो उनकी सरकार ने भारत को माओवादी आतंकवाद से आजाद कराने का संकल्प लिया. पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि इस संकल्प के नतीजे अब पूरे देश को दिख रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्यारह साल पहले देश के 125 से ज्यादा जि माओवादी आतंक से प्रभावित थे, आज केवल तीन जिले ऐसे बचे हैं जहां माओवादी गतिविधि के निशान बाकी हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ और पूरा देश माओवादी आतंकवाद से पूरी तरह आजाद हो जाएगा.

प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे लोग जो कभी हिंसा का रास्ता अपना चुके थे, अब तेजी से सरेंडर कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि कुछ ही दिन पहले कांकेर में बीस से ज्यादा नक्सलियों ने मेनस्ट्रीम में वापसी की और इससे पहले 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया था. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में देश भर में माओवादी आतंकवाद से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं, जिनमें से कई लोगों पर लाखों और करोड़ों रुपये का इनाम था. इन लोगों ने अब भारत के संविधान को मान लिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माओवादी आतंकवाद को खत्म करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जो इलाके कभी बम और बंदूकों के डर से घिरे रहते थे, वे अब बदल गए हैं. बीजापुर के चिलकपल्ली गांव में सात दशकों में पहली बार बिजली पहुंची है. अबूझमाड़ के रेकावाया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है. उन्होंने बताया कि पुवर्ती गांव, जिसे कभी आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, अब वहां डेवलपमेंट की लहर चल रही है. लाल झंडे की जगह अब तिरंगा झंडा लहरा रहा है. उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे इलाके अब खुशियों से भरे हुए हैं, जहां बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स हो रहे हैं.

विकसित भारत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना जरूरी

सभी से यह कल्पना करने का आग्रह करते हुए कि नक्सलवाद की चुनौती के बावजूद पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने कितनी तरक्की की है और जब यह चुनौती पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो विकास की गति कितनी तेज हो जाएगी, पीएम मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आने वाले साल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अहम हैं. एक विकसित भारत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना जरूरी है. राज्य के युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनका समय है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे वे हासिल नहीं कर सकते. उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार हर कदम पर और हर संकल्प में उनके साथ खड़ी है. प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए अपना भाषण खत्म किया कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर भाई-बहन को दिल से शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, दुर्गा दास उइके, टोकन साहू और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे.

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में हिस्सा लिया. उन्होंने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे अहम सेक्टरों को कवर करने वाली ₹14,260 करोड़ से ज्यादा की विकास और बदलाव लाने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी.

ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) ब्लॉक का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री ने 3.51 लाख पूरे हो चुके घरों के गृह प्रवेश में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 लाख लाभार्थियों को ₹1200 करोड़ की किस्त जारी की, जिससे राज्य भर के ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक आवास और सुरक्षा सुनिश्चित हुई.

कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत लगभग ₹3,150 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे पथलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक चार-लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखी. यह रणनीतिक कॉरिडोर कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में प्रमुख कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और स्टील प्लांटों को जोड़ेगा, जो एक प्रमुख आर्थिक धमनी के रूप में काम करेगा जो क्षेत्रीय व्यापार संबंधों को मज़बूत करेगा और मध्य भारत को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ेगा.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने बस्तर और नारायणपुर जिलों में कई हिस्सों में फैले NH-130D (नारायणपुर-कस्तूरमेटा-कुतुल-नीलांगुर-महाराष्ट्र बॉर्डर) के निर्माण और अपग्रेडेशन की आधारशिला रखी. PM NH-130C (मदंगमुडा-देवभोग-ओडिशा बॉर्डर) को पक्के कंधों वाली दो-लेन वाली हाईवे के रूप में अपग्रेड करने का भी उद्घाटन किया. इससे आदिवासी और अंदरूनी इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच बेहतर होगी और दूरदराज के इलाकों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

बिजली सेक्टर में प्रधानमंत्री ने इंटर-रीजनल ER–WR इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिससे पूर्वी और पश्चिमी ग्रिड के बीच इंटर-रीजनल पावर ट्रांसफर कैपेसिटी 1,600 MW बढ़ जाएगी. इससे ग्रिड की विश्वसनीयता बेहतर होगी और पूरे क्षेत्र में बिजली की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित होगी. इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सप्लाई की विश्वसनीयता बेहतर बनाने और ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाने के मकसद से ₹3,750 करोड़ से ज्यादा की कई एनर्जी सेक्टर परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया.

रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत, प्रधानमंत्री लगभग ₹1,860 करोड़ के कामों को समर्पित किया, जिसमें नई पावर लाइनें बनाना, फीडर का बंटवारा, ट्रांसफार्मर लगाना, कंडक्टर बदलना और ग्रामीण और कृषि बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए लो-टेंशन नेटवर्क को मज़बूत करना शामिल है. प्रधानमंत्री रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद और बस्तर जैसे जिलों में लगभग ₹480 करोड़ की लागत से बने नौ नए पावर सबस्टेशनों का भी उद्घाटन किया. इनसे 15 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, जिससे स्थिर वोल्टेज मिलेगा, बिजली कटौती कम होगी और दूरदराज और आदिवासी इलाकों में भी भरोसेमंद बिजली मिलेगी. इसके अलावा ₹1,415 करोड़ से ज़्यादा के नए सबस्टेशनों और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जिसमें कांकेर और बालोदाबाजार-भाटापारा में बड़ी सुविधाएं शामिल हैं, साथ ही राज्य में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए कई ज़िलों में नए RDSS काम भी किए जाएंगे.

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर में प्रधानमंत्री ने रायपुर में HPCL के अत्याधुनिक पेट्रोलियम ऑयल डिपो का उद्घाटन किया. इसे ₹460 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनाया गया है और इसमें पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल के लिए 54,000 किलोलीटर (KL) की स्टोरेज कैपेसिटी है. यह सुविधा एक बड़े फ्यूल हब के तौर पर काम करेगी, जिससे छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों में बिना रुकावट के सप्लाई सुनिश्चित होगी. 10,000 KL इथेनॉल स्टोरेज के साथ, यह डिपो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को भी सपोर्ट करेगा, जिससे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा.

प्रधानमंत्री ने लगभग ₹1,950 करोड़ की लागत से बनी 489 किलोमीटर लंबी नागपुर-झारसुगुड़ा नेचुरल गैस पाइपलाइन भी देश को समर्पित किया. यह प्रोजेक्ट भारत के एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का हिस्सा 15% तक बढ़ाने और 'वन नेशन, वन गैस ग्रिड' के विज़न को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह पाइपलाइन छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ेगी, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र को साफ और सस्ता फ्यूल मिलेगा.

इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दो स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया का शिलान्यास किया. इसमें से एक जांजगीर-चंपा ज़िले के सिलादेही-गटवा-बिर्रा में और दूसरा राजनांदगांव जिले के बिजलेताला में स्थित है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री सेक्टर-22, नवा रायपुर अटल नगर में एक फार्मास्युटिकल पार्क का भी शिलान्यास किया. यह पार्क दवा और हेल्थकेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक डेडिकेटेड जोन होगा.

हेल्थकेयर सेक्टर को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया, जिसमें मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चंपा और गीदम (दंतेवाड़ा) और बिलासपुर में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल शामिल हैं. ये प्रोजेक्ट मेडिकल एजुकेशन को मज़बूत करेंगे, हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देंगे.

