नए साल से बदल जाएगी रायपुर में पुलिस व्यवस्था! अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयार

Raipur New Commissioner: राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नए साल से लागू करने की तैयारी हो रही है. सरकार और पुलिस मुख्यालय (PHQ) दोनों स्तरों पर नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर विचार-विमर्श जारी है. इसके लिए ADG या IG रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर चर्चा चल रही है. हालांकि पहले नवंबर से इसे लागू करने की योजना थी, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि किस अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए. इस कारण प्रणाली स्थगित हो गई थी.

राजधानी में जनवरी महीने से कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है. PHQ ने अक्टूबर में DGP को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें ओडिशा और मध्य प्रदेश के मॉडल को आधार बनाकर दो विकल्प सुझाए गए. रिपोर्ट में दोनों मॉडलों के फायदे, चुनौतियां और स्टाफिंग पैटर्न का तुलनात्मक विश्लेषण भी शामिल था. पहले इसे नवंबर से लागू करने की चर्चा थी, लेकिन कमिश्नर के चयन पर निर्णय न होने से योजना अटकी रही.

ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार भी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग लगातार समीक्षा में जुटा है ताकि नई व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए. मौजूदा SP–CSP पैटर्न में जिले के अधिकारी पहले ही भारी दबाव में हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए 500 से अधिक नए स्टाफ की भर्ती जरूरी होगी. साथ ही कई विभागीय संरचनाओं में बदलाव, नई शाखाओं का गठन और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार भी अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

कानून-व्यवस्था मजबूत होगी

वहीं आगामी दिनों में DGP कॉन्फ्रेंस के बाद IG और SP स्तर पर बड़े फेरबदल की संभावना है, ताकि प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सके. माना जा रहा है कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद रायपुर में पुलिसिंग तेज, जवाबदेही बढ़ेगी और कानून-व्यवस्था मजबूत होगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!