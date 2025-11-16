Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3006523
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

नए साल से बदल जाएगी रायपुर में पुलिस व्यवस्था! अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयार

Raipur Police Commissioner System: रायपुर में नए साल से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी फिर शुरू हो गई है. ADG या IG रैंक के अधिकारियों के विकल्पों पर मंथन जारी है. गृह विभाग स्टाफिंग, विभागीय बदलाव और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार कर नई प्रणाली को सुचारू बनाने में जुटा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल से बदल जाएगी रायपुर में पुलिस व्यवस्था!
नए साल से बदल जाएगी रायपुर में पुलिस व्यवस्था!

Raipur New Commissioner: राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नए साल से लागू करने की तैयारी हो रही है. सरकार और पुलिस मुख्यालय (PHQ) दोनों स्तरों पर नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर विचार-विमर्श जारी है. इसके लिए ADG या IG रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर चर्चा चल रही है. हालांकि पहले नवंबर से इसे लागू करने की योजना थी, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि किस अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए. इस कारण प्रणाली स्थगित हो गई थी.

राजधानी में जनवरी महीने से कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है. PHQ ने अक्टूबर में DGP को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें ओडिशा और मध्य प्रदेश के मॉडल को आधार बनाकर दो विकल्प सुझाए गए. रिपोर्ट में दोनों मॉडलों के फायदे, चुनौतियां और स्टाफिंग पैटर्न का तुलनात्मक विश्लेषण भी शामिल था. पहले इसे नवंबर से लागू करने की चर्चा थी, लेकिन कमिश्नर के चयन पर निर्णय न होने से योजना अटकी रही.

ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार भी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग लगातार समीक्षा में जुटा है ताकि नई व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए. मौजूदा SP–CSP पैटर्न में जिले के अधिकारी पहले ही भारी दबाव में हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए 500 से अधिक नए स्टाफ की भर्ती जरूरी होगी. साथ ही कई विभागीय संरचनाओं में बदलाव, नई शाखाओं का गठन और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार भी अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

कानून-व्यवस्था मजबूत होगी
वहीं आगामी दिनों में DGP कॉन्फ्रेंस के बाद IG और SP स्तर पर बड़े फेरबदल की संभावना है, ताकि प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सके. माना जा रहा है कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद रायपुर में पुलिसिंग तेज, जवाबदेही बढ़ेगी और कानून-व्यवस्था मजबूत होगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhattisgarh policeRaipur Police News

Trending news

Chhattisgarh police
नए साल से बदल जाएगी रायपुर में पुलिस व्यवस्था! सरकार का मास्टर प्लान तैयार
Bilaspur News
इंटरकास्ट मैरिज पर सजा? रिटायर्ड अफसर के परिवार का सामाजिक बहिष्कार, केस दर्ज
ratlam news
छात्रा के घर में घुसा शिक्षक! पीछा करते हुए की गंदी हरकत, चिल्लाई तो धमकाकर भागा
damoh news
फसल के पैसों के झगड़े में बुझी किसान की जिंदगी! पुलिस ने 48 घंटे में उठाया पर्दा
Bilaspur News
मोपका में धर्मांतरण पर हंगामा! संगठन के कार्यकर्ताओं ने घेरा मकान
satna news
सलाखों के पीछे रहकर कर ली डबल MA! 13 साल बाद सिंटू की रिहाई ने कर दिया सबको भावुक
Katni News
घर की देहरी पर दो लाशें…और कातिल निकला अपना ही बेटा; 24 घंटे में ही उठा पर्दा
cm mohan news
बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन, भक्तों संग सड़क पर खाया प्रसाद
indore news
एक्टर एजाज खान इंदौर क्राइम ब्रांच में हुए तलब, मांगी माफी; जानिए पूरा मामला
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ पुलिस होगी हाईटेक, अधिकारियों को मिलेगी 9MM ऑटोमेटिक पिस्टल; जानें खासियत