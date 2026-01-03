Advertisement
चकाचक होंगी छत्तीसगढ़ की सड़कें, PM सड़क योजना के लिए ₹2200 करोड़ मंज़ूर, सफर होगा आसान

Chhattisgarh News: नए साल में छत्तीसगढ़ को ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ा तोहफ़ा मिला है. राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ₹2200 करोड़ की मंज़ूरी मिली है. इस योजना के राज्य की सड़के अब पक्की बनेगीं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:08 AM IST
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana: छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नए साल की शुरुआत के साथ ही राज्य को ₹2200 करोड़ के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए मंज़ूरी मिल गई है. यह उपलब्धि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के लगातार प्रयासों और केंद्र सरकार के साथ उनके प्रभावी तालमेल का नतीजा है.

दरअसल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ा फायदा मिला है. राज्य में 2200 करोड़ रुपये की सड़कों के निर्माण को मंज़ूरी दी गई है. यह योजना राज्य की 781 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़कों से जोड़ेगी, जिससे पूरे साल यात्रा करना संभव होगा. नए साल में मिली यह उपलब्धि ग्रामीण लोगों की मुश्किलों को कम करेगी.

बस्तर जिले में बनेंगी 87 सड़कें
इस बड़े बजट का मुख्य मकसद राज्य की 781 ग्रामीण बस्तियों को जो अब तक हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़कों की कमी के कारण अविकसित रही हैं, मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ना है. पक्की सड़कों के बनने से इन गांवों में एम्बुलेंस, शिक्षा और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी. रणनीति के तौर पर सरकार ने नक्सल प्रभावित और दूरदराज के इलाकों पर खास ध्यान दिया है. यही वजह है कि इस योजना के तहत बस्तर ज़िले को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, जहां अकेले 87 नई सड़कें बनाई जाएंगी.

इसे बस्तर के विकास और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट में राज्य के ग्रामीण इलाकों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता है. इससे न सिर्फ़ ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा बल्कि कंस्ट्रक्शन के दौरान स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे.

