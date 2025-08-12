'Winner Winner Chicken Dinner' पर लगेगा 5000 का फाइन, कबीरधाम में बैन हुआ Free Fire और PUBG
'Winner Winner Chicken Dinner' पर लगेगा 5000 का फाइन, कबीरधाम में बैन हुआ Free Fire और PUBG

CG News: फ्री फायर और पबजी जैसे ऑनलाइन गेम की लत से जूझ रहे बच्चों के लिए कबीरधाम जिले के पंचायत ने अनोखा फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक गांव में जो भी बच्चा Free Fire और Pubg  गेम खेलते पाया जाता है उसके माता पिता से सीधे 5 हजार रुपए वसूला जाएगा.

 

Aug 12, 2025, 04:32 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Free Fire Pubg Fine in Kabirdham: Winner Winner Chicken Dinner! ये लाइन बच्चों में बहुत मशहूर है. जो बच्चे PUBG के दीवाने है या फिर दिन रात Free Fire और Pubg खेलते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बड़ी खबर है. अब  Free Fire और Pubg खेलने पर 5 हजार तक का फाइन वसूला जाएगा. ये जुर्माना गेम खेलने वाले बच्चों  के परिजानों से वसूले जाने की योजाना है. ये फैसला छत्तीसगढ़ के जिला कबीरधाम के गहिराभेड़ी पंचायत ने लिया है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल बच्चों में गेमिंग को लेकर बढ़ती लत की वजह से कबीरधाम जिले के छुरिया ब्लॉक के गहिराभेड़ी पंचायत ने अनोखा फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार जो भी बच्चा फ्री फायर या फिर पबजी खेलता पाया जाता है या फिर उसकी शिकायत मिलती है तो फौरन उस बच्चे के माता पिता से जुर्माने के तौर पर 3 हजार रुपए वसूले जाएंगे. फैसला लागू होने के बाद से बार-बार इस बात की जानकारी पूरे गांव में फैलाई जा रही है. वहीं जो व्यक्ति गेम खेलते बच्चे को पकड़वाता है उसे  हजार का इनाम दिया जाएगा.

बच्चों को सही राह पर लाने की कोशिश
ऐसा करने के पीछे के उद्देशय के बारे में पंचायत बताते है कि फ्री फायर और पबजी गेम आज के दौर में सिर्फ गेम नहीं रह गया है.ये गेम आज के बच्चों के लिए जुए के समान है. बच्चे घंटों मोबइल पर गेम खेलते हुए अपमना किमती वक्त बरबाद करते हैं जिसका वजह से उनके पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है. इन ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में बच्चे भटक गए है उन्हें सही राह पर लाने के लिए ये फैसला अपनाया गया है. जुर्माने के डर से बच्चे के माता पिता भी सजग रहेंगे कि उनका बच्चा गेम खेल रहा या नहीं. इस फैसले को बच्चों के हित में लागू किया गया है ताकी बच्चे केलकूद और पढ़ाई की तरफ प्रेरित हो सके.

शराब बिक्री पर भी जुर्माना
वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के पास स्थित माथलडबरी पंचायत में भी अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए अनूठा कदम उठाया गया है. यहां गांव में इललीगल तरीके से शराब बेचने वाले पर  31,000 हजार रुपए का फाइन लगाया जाएगा.वहीं खुले में पब्लिक प्लेस पर भी शराब पीने वालों से 10 हजार फाइन वसूला जाएगा. पंचायत ने ये फैसला नशा मुक्ति अभियान के तहत ली है. वहीं गांव के कई लोगों ने शराब का सेवन नहीं करने की भी शपथ खाई है.

;