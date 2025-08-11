 Raigarh News-ओडिशा से लौटी और मां बनी 13 साल की लड़की, पड़ोस के लड़के से था प्रेम-प्रसंग, आरोपी गिरफ्तार
Raigarh News-ओडिशा से लौटी और मां बनी 13 साल की लड़की, पड़ोस के लड़के से था प्रेम-प्रसंग, आरोपी गिरफ्तार

Raigarh News-रायगढ़ जिले में एक नाबालिग लड़की ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है. नाबालिग के प्रसव के बाद पता चला कि लड़की का पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:39 PM IST
Raigarh News-ओडिशा से लौटी और मां बनी 13 साल की लड़की, पड़ोस के लड़के से था प्रेम-प्रसंग, आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 13 साल की नाबालिग ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है. प्रसव के बाद पता चला कि नाबालिग का उसके पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग था. बच्ची के जन्म के बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना महिला थाने को दी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी कि खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है. 

नाबालिग ने अपने गर्भवती होने की जानकारी परिजनों से छुपाई थी. 31 जुलाई को नाबालिग को प्रसव पीड़ा होने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 

पड़ोस के लड़के से था अफेयर
पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह कबाड़ बीनने का काम करती है और उसका पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से अफेयर था. अक्टूबर 2024 में दोनों घर से भागकर ओडिशा के झाड़सुगुड़ा चले गए थे. वहां कुछ समय तक दोनों साथ रहे. इसी बीच चोरी के एक मामले में लड़के को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार लिया और बाल सुधार गृह भेज दिया. 

परिजनों से छिपाई सच्चाई
इसके बाद नाबालिग अपने घर आ गई. शुरू में उसने किसी को कुछ नहीं बताया. लेकिन जब उसका पेट बढ़ने लगा तो परिजनों को शक हुआ. जब उन्होंने पूछताछ की तब भी नाबालिग ने लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया. उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानती. जुलाई में उसे प्रसव पीड़ा हुई, तो परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया. 31 जुलाई को उसने बच्ची को जन्म दिया. 

आरोपी को हिरासत में लिया
अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना महिला थाना को दी. महिला थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी हुई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. आरोपी के पास उम्र साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए पुलिस उसकी उम्र पता करने के लिए बोन टेस्ट कराएगी.

