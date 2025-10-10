छात्राओं के सामने शराब के नशे में टीचर का हंगामा, गाली-गलौज करते हुए बोला- मुझे ईश्वर ने दिया है बोलने का अधिकार

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंच गया. टीचर ने स्कूल में छात्राओं के सामने गाली-गलौज करते हुए हंगामा करने लगा. जब टीचर के स्कूल के प्रिंसिपल ने समझाया तो वह कहने लगा कि बोलने का अधिकार नहीं मुझे, ईश्वर ने बोलने का अधिकार दिया है. इसके बाद स्टाफ ने डायल 112 को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शराबी टीचर को पकड़कर थाने ले गई. प्रिंसिपल ने इस मामले की शिकायत लैलूंगा थाने में की है. अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

स्कूल में शराब पीकर पहुंचा

जानकारी के अनुसार, नशे में धुत टीचर का नाम महेश राम सिदार है. महेश लैलूंगा ब्लॉक के लारीपाली गांव के स्वामी आत्मानंद स्कूल में व्याख्याता एलबी के पद पर पोस्टेड है. शिक्षक महेश राम सिदार सुबह करीब साढ़े 10 बजे शराब के नशे में स्कूल पहुंचा. उन्होंने अटेंडेंस रजिस्डर में सिग्नेचर किया और फिर वहां से चला गया.

बच्चों को डांटा, गाली-गलौज की

इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे फिर से महेश राम फिर से स्कूल आ गया. दूसरे टीचर की क्लास में घुसकर बच्चों को डांटने लगा. जब इस बात की जानकारी मिली तो वो तुरंत क्लास में पहुंचे और टीचर को बाहर जाने को कहा. लेकिन नशे में धुत महेश गुस्सा हो गया. वो प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ से उलझने लगा. उन्होंने गाली-गलौज करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस को दी सूचना

जब स्कूल में हंगामा बढ़ गया, तो स्टाफ ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम स्कूल पहुंची और नशे में हंगामा कर रहे टीचर महेश राम को अपने साथ ले गई. कुछ देर बाद स्कूल के प्राचार्य ने इस घटना की जानकारी शिक्षा विभाग को दी और लैलूंगा थाने में भी शिकायत की. शिकायत में कहा गया है कि टीचर पहले भी स्कूल में हंगामा कर चुका है. पुलिस का कहना है शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-करवा चौथ पर दुल्हन बना 'युवक', दोस्त के लिए रखा व्रत, लहंगा पहन.. छलनी से देखा चांद

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!