छत्तीसगढ़ में इस दिन से शुरू होगा 'राजिम कुंभ' मेला, त्रिवेणी संगम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रशासन अलर्ट पर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ (कल्प) मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री ने समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी व्यवस्थाएं 1 फरवरी से पहले पूरी करने के निर्देश दिए गए. प्रशासन सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर अलर्ट मोड पर है.
Rajim Kumbh Kalp Mela 2026: छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी राजिम में आयोजित होने वाले राजिम कुंभ (कल्प) मेले को लेकर शासन-प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र संगम पर लगने वाला यह मेला इस साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा. मेले की भव्यता और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पर्यटन मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. जिसमें सांसद, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं 1 फरवरी से पहले हर हाल में पूरी कर ली जाएं.
सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर प्रशासन अलर्ट
मीटिंग के दौरान मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि सड़क मरम्मत, बिजली सप्लाई और घाटों की सफाई जैसे सभी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 1 फरवरी तक पूरा हो जाना चाहिए. लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कोने पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. विशेष रूप से स्नान के समय किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी
ट्रैफिक मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए पार्किंग एरिया बनाए गए हैं और दूर से आने वाले लोगों के लिए शटल सर्विस चलाई जाएगी. धार्मिक आस्था के अलावा मेले में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति भी देखने को मिलेगी. इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए भक्ति संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक सीरीज़ आयोजित की जा रही है. प्रशासन इस साल के राजिम कुंभ को स्वच्छता का मॉडल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है.
जानिए राजिम कुंभ के बारे में
राजिम कुंभ कल्प मेला छत्तीसगढ़ के राजिम में महानदी, पैरी और सोंढुर नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाला एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है. इसे “छत्तीसगढ़ का प्रयागराज” भी कहा जाता है. यह मेला माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है, जिसके दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करते हैं. इस अवसर पर संत-महात्माओं के प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़े विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.
