Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2943018
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी: कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा, FIR दर्ज करने की मांग

Chhattisgarh News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले बयान से देशभर के कांग्रेसियों में भारी नाराज़गी है. यह विवाद केरल एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता पिंटू महादेव की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी: कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा, FIR दर्ज करने की मांग

Chhattisgarh Congress News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने के मामले ने देशभर में राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब केरल एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ एक विवादित और हिंसक टिप्पणी की. इस बयान से आक्रोशित होकर देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें: किसी गलतफहमी में न रहें, देश का निजाम बदला और माहौल भी... विश्वास सारंग ने किसको सुना दिया

 

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी वाले एक बयान को लेकर कांग्रेसियों में भारी रोष है. मामला तब और बिगड़ गया जब केरल के पूर्व एबीवीपी अध्यक्ष और भाजपा नेता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें गोली मारने की धमकी तक दे डाली. इस घटना से पूरे देश में राजनीतिक तनाव फैल गया है. राजनांदगांव में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने जाकर भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एक आवेदन दिया.

यह भी पढ़ें: BJP विधायक के ऊपर 17,39,94,878 रुपये कर्ज, संपत्ति 41.5 करोड़; पिता रह चुके हैं 4 बार सांसद

 

कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा
कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह केवल राहुल गांधी को नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीधी चुनौती है. कांग्रेसजनों ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता अब खुलेआम हिंसक धमकियां देने लगे हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि देश में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ चुकी है. उनका कहना था कि राहुल गांधी देशभर में संविधान बचाने और निर्वाचन आयोग की कथित वोट चोरी की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, इसी वजह से भाजपा नेता बौखलाकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि भाजपा नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.  बता दें कि इसके अलावा महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए सिटी कोतवाली का घेराव किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. (रिपोर्टे किशोर शिल्लेदार)

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

mp news
जबलपुर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 से ज्यादा लोग घायल
Chhattisgarh Crime News
पति को जिंदा जलाया, फिर बिलख-बिलखकर रोई पत्नी, डेढ़ महीने बाद हुई गिरफ्तार
mp news
नौकरी जाने के डर से नवजात को पत्थर में दबाया, रातभर चींटियों और ठंड से लड़ा मासूम
mp news
छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का खुला राज, कफ सिरप पीने से मासूमों की हुई किडनी फेल
mp news
MP में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 24 IAS अफसरों का तबादला, 12 जिलों के कलेक्टर बदले
chhattisgarh news
साय कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन, दिव्यागों को राहत
bank holidays in october in 2025
दशहरा, दिवाली...अक्टूबर में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक; देखें छुट्टियों की लिस्ट
vishwas sarang
गलतफहमी में न रहें, देश का निजाम बदला और माहौल भी.. विश्वास सारंग ने किसको सुना दिया
mp news
'बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं' देने का आदेश खत्म, बिना हेलमेट के मिला पेट्रोल, अवधि पूरी
mp news
हादसे बाद गुस्साई भीड़ ने फूंका स्टोन क्रशर, कर्मचारियों पर किया जानलेवा हमला
;