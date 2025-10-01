राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी: कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा, FIR दर्ज करने की मांग

Chhattisgarh Congress News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने के मामले ने देशभर में राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब केरल एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ एक विवादित और हिंसक टिप्पणी की. इस बयान से आक्रोशित होकर देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी वाले एक बयान को लेकर कांग्रेसियों में भारी रोष है. मामला तब और बिगड़ गया जब केरल के पूर्व एबीवीपी अध्यक्ष और भाजपा नेता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें गोली मारने की धमकी तक दे डाली. इस घटना से पूरे देश में राजनीतिक तनाव फैल गया है. राजनांदगांव में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने जाकर भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एक आवेदन दिया.

कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा

कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह केवल राहुल गांधी को नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीधी चुनौती है. कांग्रेसजनों ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता अब खुलेआम हिंसक धमकियां देने लगे हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि देश में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ चुकी है. उनका कहना था कि राहुल गांधी देशभर में संविधान बचाने और निर्वाचन आयोग की कथित वोट चोरी की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, इसी वजह से भाजपा नेता बौखलाकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि भाजपा नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे. बता दें कि इसके अलावा महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए सिटी कोतवाली का घेराव किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. (रिपोर्टे किशोर शिल्लेदार)