ये लड़की का चक्कर है भैया! बार-बार समझाने पर नहीं माना दोस्त, तो 'बाबू' के खातिर...

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सोमनी थाना क्षेत्र में प्रेमिका को लेकर दो दोस्तों के बीच हुए विवाद ने एक दोस्त की जान ले ली. युवक ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी. युवक उस लड़की से प्यार करता था जिससे मृतक का भी संबंध था. यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने प्रेमिका की वजह से अपने दोस्त को खत्म करने की योजना बनाई और अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी.

प्रेमिका की खातिर दोस्त की हत्या

दरअसल, प्रेमिका से दोस्ती एक युवक को इतनी महंगी पड़ी कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी. मामला राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र का है. यहां अनिल दांडे नाम के युवक ने अपने ही दोस्त अजय सिन्हा की बेरहमी से हत्या कर दी. सोमनी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अनिल दांडे उस लड़की से प्यार करता था जिससे मृतक अजय सिन्हा का भी संबंध था. अनिल यह बर्दाश्त नहीं कर सका. इसी रंजिश के चलते उसने अजय को खत्म करने की योजना बनाई.

जानिए पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, अनिल ने अपने दोस्त तुलेश के साथ मिलकर पहले अजय को शराब पिलाई. इसके बाद चाकू और पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ताकि घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा सके. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत की वजह हत्या होने की बात सामने आने पर पुलिस ने जांच तेज कर दी. शक के आधार पर जब अनिल से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसने अपने दोस्त तुलेश के साथ मिलकर अजय की हत्या की थी.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है. पुलिस द्वारा पूछताछ में अनिल ने बताया कि वह जिस युवती से प्रेम करता था अजय भी उससे बात करता था बार बार समझाने के बाद जब वो नहीं माना तो उसे रास्ते से हटाने हत्या कर दी. रिपोर्ट- किशोर शिल्लेदार

