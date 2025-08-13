छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों का नक्सलियों पर एक और वार! कई बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने की खबर

Chhattisgarh Naxal Encounter News: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है. यहां मोहला-मानपुर जिले के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के मंडा पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में दो बड़े नक्सली नेताओं के मारे जाने की खबर है. सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जवानों ने सेंट्रल कमेटी के प्रमुख सदस्य विजय रेड्डी, डीवीसी लोकेश सलामे को मार गिराया है. इस मुठभेड़ में टॉप नक्सली लीडर्स के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं, हालांकि पुलिस विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

कई बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने की खबर

दरअसल, मोहला-मानपुर जिले में 'ऑपरेशन प्रयास' के तहत डीआरजी और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. यह मुठभेड़ कांकेर-बस्तर जिले की सीमा पर स्थित मांडा पहाड़ में हुई, जहां भारी बारिश के बावजूद सुरक्षाबलों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया. सूत्रों के मुताबिक, मुठभेड़ में नक्सली केंद्रीय कमेटी के प्रमुख सदस्य विजय रेड्डी और डीवीसी लोकेश सलामे समेत कई बड़े नेताओं के मारे जाने की खबर है, हालांकि पुलिस विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. डीआरजी टीम के सहयोग में आईटीबीपी सुरक्षा बलों की एक बैकअप टीम मुठभेड़ स्थल पर भेजी गई है. पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने मुठभेड़ की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि, भारी बारिश के बीच डीआरजी और आईटीबीपी सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को घेर रखा है.

इससे पहले बीजापुर में हुई थी मुठभेड़

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इससे पहले बीजापुर जिले में भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस कार्रवाई में एक नक्सली के मारे जाने की खबर थी. जानकारी के अनुसार, जिले के पश्चिमी संभाग क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने तलाशी अभियान शुरू किया था. तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ हुई थी. रही।

रिपोर्ट- प्रशांत शर्मा

