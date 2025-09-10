राजनांदगांव में खाद-बीज की कमी से किसान परेशान, गले में फांसी का फंदा डाल पहुंचे कार्यालय; उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

Rajnandgaon Kisan Protest for shortage of Fertilizer: मध्य प्रदेश के बाद से छत्तीसगढ़ के किसानों में भी खाद और यूरिया वितरण की समस्या देखी जा रही है. एमपी के किसान जहां दिन-रात लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे वहीं आज राजनांदगांव जिले में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखा गया. किसानों ने अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर जिला कार्यालय पहुंचे थे. किसानों ने सोसायटी प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए समय से खाद और बीज ना मिलने की बात कही है.

किसानों का विरोध प्रदर्शन

देशभर के किसानों में यूरिया और खाद वितरण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. किसान लाइन में लगकर यूरिया और खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे और बदले में उन्हें सुनने को मिलता है "स्टॉक खत्म". इसी शिकायत के साथ आज राजनांदगांव जिले के ग्राम सिंघोला के किसान अपने-अपने गले पर स्सी का फंदा डाले जिला कार्यालय पहुंचे. उन्होंने प्रशासन और शासन को यह संदेश दिया कि यदि उन्हें समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो उनकी खेती चौपट हो जाएगी और वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे.

सोसायटी प्रबंधक कर रहा घोटालेबाजी

कार्यालय पहुंचे किसानों ने सिंहोला सोसायटी के प्रबंधक पर भ्रष्टाचारी का गंभारी आरोप लगाया है. किसानों ने बताया कि सोसायटी प्रबंधक खाद-बीज उपलब्ध कराने की बजाय खुलेआम घोटालेबाजी कर रहा है. हम किसानों को "स्टॉक खत्म" बताकर हमें खाद और बीज नहीं उपलब्ध करा रहा जबकि वही खाद-बीज बाहर के व्यापारियों को मनमानी रेट पर बेचा जा रहा है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

किसानों ने कहा कि कई बार उन्होंने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है. सोसायटी प्रबंधक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोसायटी प्रबंधक को जरूर राजनैतिक सुविधाएं प्राप्त है जिसकी वजह से उसे हटाया नहीं जा रहा है. आखिर में किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तत्काल उन्हें खाद-बीज उपलब्ध नहीं कराया गया और दोषी प्रबंधक को हटाकर जांच नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. खरीफ फसलों को इस वक्त खाद-बीज की बहुत जरूरत है नहीं तो फसलें खराब हो जाएंगी. रिपोर्ट: किशोर शिल्लेदार, राजनांदगांव

