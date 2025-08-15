Rajnandgaon News: राजनांदगांव में कार-ट्रक में भीषण टक्कर, मुंबई-हावड़ा हाईवे पर 6 युवकों की मौत

Rajnandgaon Accident News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ. मुंबई-हावड़ा नेशनल हाईवे के चिरचारी चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई. हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है. यह घटना बागनदी थाना क्षेत्र की है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कार में 7 लोग सवार थे और सभी इंदौर से राजनांदगांव होते हुए रायपुर जा रहे थे. कार तेज गति में थी और अचानक ब्रेक लगाने पर बेकाबू होकर दूसरी दिशा में मुड़ गई. इसी वजह से सामने से आ रहे ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई.

कार के उड़े परखच्चे

हादसे की गंभीरता इतनी थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और स्थानीय प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

